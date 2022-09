Mano Menezes revela desejo de Edenílson deixar o Inter

O que já era previsto há alguns meses, se confirmou nesta sexta-feira (23), a partir de uma fala do técnico Mano Menezes. Convidado do programa Jogo Aberto, da TV Bandeirantes, ao ser questionado sobre uma possível saída de Edenílson ao fim desta temporada, o treinador afirmou: "Ele tem uma ideia de sair no fim do ano, que é justa. E talvez seja bom para todos.”

A eliminação colorada para os peruanos do Melgar, pela Copa Sul-Americana, deixou o clima entre o camisa 8 e a torcida praticamente insustentável. Mano colocou Edenílson no banco de reservas e foi devolvendo-o aos poucos ao time. Claro que ele não é o único ou o principal culpado pelas eliminações e a falta de títulos do clube, mas o torcedor o elegeu como um dos vilões.

Durante o programa, Mano fez questão de deixar claro a preocupação para que o rompimento entre as partes seja da melhor forma, assim como ocorreu com o volante Rodrigo Dourado. Há algumas semanas, a direção do clube e o staff do atleta estão conversando para buscar alternativas que agradem as duas partes, já que o jogador tem contrato até 2024.

"Temos muito carinho por ele e vamos sempre fazer o melhor para ajudá-lo. Eu falo para ele o que disse para o (Rodrigo) Dourado. Se essa é a decisão que vamos tomar lá no final do ano, vamos fazer a saída com o melhor nível possível e com a melhor colocação no Brasileiro”, disse o técnico.

Dentro de campo, o treino desta sexta-feira (23) indicou que Wanderson seguirá de fora do time diante do Bragantino, na próxima quarta-feira (28), às 21h45min, no Beira-Rio. Ainda se recuperando do desconforto na coxa direita, Pedro Henrique será mantido no ataque colorado. Já na lateral-direita, a tendência é de que o jovem Igor Gomes seja o escolhido por Mano, com isso a dupla de zaga com Mercado e Vitão será preservada. O Inter volta aos treinamentos neste sábado e domingo, pela manhã.