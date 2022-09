Renato define folga e Grêmio volta aos treinos apenas na segunda-feira

Ao que tudo indica, as coisas parecem estar bem encaminhadas no Grêmio nesta Série B. Nesta sexta-feira (23), o grupo de jogadores trabalhou no CT Luiz Carvalho sem a presença do técnico Renato Portaluppi. O comandante gremista acertou com o presidente Romildo Bolzan Júnior e viajou para o Rio de Janeiro, onde passará o final de semana de folga ao lado da família. Com isso, as atividades programadas para o sábado e domingo foram suspensas e os atletas voltam a se reapresentar apenas na tarde da segunda-feira (26).

Nesta sexta, Renato já não foi visto no centro de treinamentos. A primeira parte da atividade, liberada para à imprensa, foi comandada pelo seu auxiliar, Alexandre Mendes. Os jogadores realizaram uma corrida ao redor do gramado. Logo em seguida, eles receberam dois dias de folga que não estava previsto.

O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira (30), no Maranhão, para enfrentar o Sampaio Corrêa. Para esta partida, Renato não contará com uma série de titulares, já que a pedido do próprio treinador os jogadores forçaram o terceiro cartão amarelo para limpar a ficha. Edílson, Bruno Alves, Diogo Barbosa e Lucas Leiva estão suspensos e nem viajam com a delegação.

Por outro lado, o zagueiro Kannemann e o lateral-esquerdo Nicolas devem ficar à disposição. Eles estão recuperados de lesão e reforçam a equipe diante da Bolívia Querida. Outros atletas mais experientes do grupo podem ser preservados da longa viagem ao Nordeste do País, caso do zagueiro Geromel e do atacante Diego Souza.