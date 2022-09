Calendário de 2023 terá finais da Copa do Brasil no domingo e Data Fifa sem jogos

O calendário do futebol brasileiro em 2023 terá duas grandes novidades. A primeira será a realização das finais da Copa do Brasil aos domingos. Atualmente, as disputas decisivas acontecem às quartas-feiras. A segunda grande mudança será o respeito às Datas Fifa, conforme promete a CBF.

De acordo com a entidade, essa antiga demanda dos clubes brasileiros será "plenamente atendida" na próxima temporada. Pelo planejamento da CBF, não haverá jogos no período da Data Fifa, período em que as seleções fazem suas partidas. Além disso, a confederação promete que os times que cederem jogadores ao time nacional terão intervalo mínimo de 48 horas entre o fim do período e seus jogos.

"Essa mudança era uma demanda antiga dos clubes, que a CBF finalmente vai atender. O futebol brasileiro tem de fazer o que é melhor, tanto para seus clubes quanto para a seleção brasileira. Queremos dar melhores condições para o trabalho de todos, valorizando nossas competições e o nosso futebol como um todo", disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Este intervalo mencionado pela CBF não está sendo seguido na atual Data Fifa, em que a seleção faz amistosos com Gana e Tunísia nos próximos dias. O Flamengo, por exemplo, cedeu jogadores à equipe de Tite e jogará na próxima quarta, dia 28, um dia depois do jogo entre Brasil e Tunísia.

Para 2023, a seleção brasileira terá cinco períodos para amistosos: 20 a 28 de março, 12 a 20 de junho, 4 a 12 de setembro, 9 a 17 de outubro e 13 a 21 de novembro.

Outra novidade para o calendário do próximo ano é a disputa das finais da Copa do Brasil aos domingos, nos dias 17 e 24 de setembro. "A tarde de domingo é o horário nobre do futebol brasileiro. Com os jogos da final realizados no domingo, a Copa do Brasil fica mais atrativa e interessante para todos os envolvidos e mexe com a economia", explicou o diretor de competições da CBF, Julio Avellar.

A CBF informou também que a pré-temporada terá duração de 31 dias, a começar em 14 de dezembro deste ano, ainda durante a Copa do Mundo (que acaba no dia 18). E será encerrada em 14 de janeiro de 2023.

Confira abaixo as datas reservas para as competições nacionais e internacionais:

Campeonatos Estaduais: 15/01 a 09/04 (16 datas)

Copa do Brasil: 22/02 a 23/09 (14 datas)

Série A do Campeonato Brasileiro: 16/04 a 03/12 (38 datas)

Série B do Campeonato Brasileiro: 15/04 a 25/11 (38 datas)

Série C do Campeonato Brasileiro: 23/04 a 12/11 (27 datas)

Série D do Campeonato Brasileiro: 30/04 a 29/10 (24 datas)

Supercopa do Brasil: 28/01 (uma data)

Copa Libertadores: 08/02 a 11/11 (19 datas)

Copa Sul-Americana: 08/03 a 28/10 (15 datas)

Recopa Sul-Americana: 08/02 e 15/02 (02 datas)