Inter - A reapresentação do grupo colorado nesta quinta-feira (22) deu indícios de que o técnico Mano Menezes tem outros planos para o substituto de Bustos na lateral-direita. Sem querer mexer na zaga com Gabriel Mercado e Vitão, Mano deve testar dois jovens na função: o zagueiro Igor Gomes e o volante Matheus Dias. Ambos já atuaram na posição nos times de base. O goleiro Daniel e o atacante Wanderson voltam a treinar nesta sexta-feira e ficam à disposição para o jogo com o Bragantino, na próxima quarta-feira, no Beira-Rio. Série B - Dando sequência a 31ª rodada, nesta sexta-feira (23), às 19h, têm Náutico x Sampaio Corrêa-MA e, às 21h30min, Londrina x Ponte Preta. No sábado, às 11h, jogam Ituano x Brusque e, às 18h15min, Bahia x Operário-PR. No domingo, às 18h30min, duelam Criciúma x Chapecoense. Série C - Neste final de semana, serão conhecidas as quatro equipes que disputarão a Série B em 2023. No sábado, pelo Grupo C, às 17h, tem Paysandu x Vitória e Figueirense x ABC-RN. Já no domingo, pelo Grupo C, às 17h, jogam Mirassol-SP x Aparecidense-GO e Volta Redonda-RJ x Botafogo-SP. O ABC-RN já está garantido na próxima Série B. Série D - Neste domingo, será conhecido o campeão da quarta divisão nacional. Pelo duelo de volta, às 16h, em Minas Gerais, o Pouso Alegre recebe o América-RN. Na primeira partida, vitória do time de Natal por 2 a 0. Boxe - A disputa dos títulos mundiais do Conselho Mundial e Organização Mundial, nesta sexta-feira, em Newark, New Jersey, EUA, entre o campeão Shakur Stevenson e o brasileiro Robson Conceição, ganhou um ingrediente a mais nesta quinta-feira. O norte-americano pesou 730 gramas acima do peso limite da categoria dos superpenas (58,967 kg) e abdicou dos cinturões. O brasileiro acusou na balança 200 gramas abaixo do exigido.