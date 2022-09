Em disputa aberta no Brasileirão Feminino, o Inter visita o Corinthians pelo título inédito

As Gurias do Inter podem fazer ainda mais história neste sábado (24), a partir das 14h. Pelo duelo de volta das finais do Brasileirão Feminino, a equipe enfrentará o Corinthians, na Neo Química Arena, com promessa de nova quebra de recorde de público. No Beira-Rio, foram 36.330 torcedores. Com mais de 39 mil ingressos vendidos para o duelo em São Paulo, o futebol feminino terá uma nova marca histórica.

A disputa está em aberto após o empate em 1 a 1, em Porto Alegre. Com o resultado, quem vencer no tempo normal será campeão. Em caso de nova igualdade, a definição vai para os pênaltis.

Para buscar uma vitória em Itaquera, o técnico Maurício Salgado não contará com a lateral-esquerda Isabela, expulsa na partida de ida. O restante do time deve ser o mesmo. As Gurias Coloradas devem ir a campo com Mayara; Capelinha, Bruna Benites, Sorriso e Eskerdinha; Juliana, Duda e Maii Maii; Fabi Simões, Lelê e Millene.

Já as Bravas, atuais campeãs, devem repetir a mesma escalação com o técnico Arthur Elias, com Lelê; Mariza, Andressa, Tarciane e Yasmim; Gabi Zanotti e Gabi Morais; Gabi Portilho, Tamires, Adriana e Jheniffer.