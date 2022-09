Vice-presidente do UFC afirma que '2023 será o ano do MMA no Brasil'

O Ultimate Fighting Championship, principal organização das lutas marciais mistas do mundo, terá transmissão das suas lutas na TV aberta pela Band a partir de 2023. A novidade, que já havia sido confirmada em agosto, teve seu planejamento apresentado nesta semana, em evento realizado na emissora, em São Paulo, com a presença de lutadores, como Minotauro - embaixador e que irá integrar o grupo de transmissão das lutas na emissora -, e do vice-presidente do UFC, Eduardo Galetti.

A emissora irá transmitir 12 eventos do UFC ao vivo a cada ano, um por mês. Denis Gavazzi, diretor de esportes da Band, os intitulou de "noitadas". "Nós traremos as coberturas antes, durante e após as lutas, assim como fazemos com a Fórmula 1 e a NBA."

Com foco em programas multiplataforma, a novidade, segundo Gavazzi, é esta cobertura completa. Eventos de pesagem, programas semanais e perfis dos lutadores serão transmitidos na TV aberta. "É a hora de criarmos ídolos nos esportes, trazermos as crianças conosco, e a TV aberta é fundamental neste processo", afirma.

O ano de 2023 terá o retorno do UFC à TV aberta no Brasil pela primeira vez desde 2018, quando a Globo transmitiu pela última vez um evento da organização. Além disso, a organização encerrou sua parceria de longa data com a Globo e o Canal Combate em 2022 e lançou "UFC FIGHT PASS", serviço de streaming da categoria.

Todas as lutas, ao vivo ou sob demanda, estarão neste serviço. Lançado em 2013, ele chega pela primeira vez ao Brasil a partir de R$ 24,90 mensais e é, de acordo com Galetti, uma das principais novidades para o próximo ano. "Nós iremos controlar as nossas lutas e nos aproximarmos dos nossos fãs", afirma, em entrevista ao Estadão.

"O próximo ano será um divisor de águas para o esporte no Brasil", diz Galetti. Desde que chegou ao País, o MMA já conta com mais de 30 milhões de fãs. "A última década e a parceria com a Globo foi fundamental para consolidar o UFC no Brasil, mas chegou a hora de dar um passo à frente."