Calendário 2023 terá 24 corridas, e Mônaco segue até 2025

A Fórmula 1 vai contar com um recorde de 24 corridas no próximo ano. Aprovado pelo Conselho Mundial de Automobilismo, o Campeonato Mundial da FIA de 2023 terá início no dia 5 de março no Bahrein com término em 26 de novembro em Abu Dhabi. Essa decisão conta com o retorno dos GPs da China e do Catar. Terá ainda a prova de Las Vegas, que chega na penúltima rodada para uma corrida de sábado à noite.

Outro dado importante definido foi a manutenção do GP de Mônaco por mais dois anos. Um novo contrato foi acertado até 2025 garantindo assim a tradicional prova na Fórmula 1. As ruas de Monte Carlo têm sido uma parte importante do campeonato desde a primeira rodada em 1950.

Na nova ordem do calendário, Mônaco sediará a oitava rodada da temporada e está prevista para ser realizada no dia 28 de maio. "Tenho o prazer de confirmar que estaremos correndo em Mônaco até 2025 e animado por estar de volta às ruas deste famoso Principado", disse Stefano Domenicali, CEO e presidente da F1.

Confira abaixo o calendário da Fórmula 1 para 2023

5 de março - GP do Bahrein

19 de março - GP da Arábia Saudita

2 de abril - GP da Austrália

16 de abril - GP da China

30 de abril - GP do Azerbaijão

7 de maio - GP de Miami

21 de maio - GP da Emília Romagna (Itália)

28 de maio - GP de Mônaco

4 de junho - GP da Espanha

18 de junho - GP do Canadá

2 de julho - GP da Áustria

9 de julho - GP da Inglaterra

23 de julho - GP da Hungria

30 de julho - GP da Bélgica

27 de agosto - GP da Holanda

3 de setembro - GP da Itália

17 de setembro - GP da Cingapura

24 de setembro - GP do Japão

8 de outubro - GP do Catar

22 de outubro - GP dos EUA

29 de outubro - GP do México

5 de novembro - GP do Brasil

18 de novembro - GP de Las Vegas

26 de novembro GP de Abu Dabi