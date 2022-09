Goleiro Fábio completa 50 jogos pelo Fluminense

A vitória do Fluminense diante do Flamengo por 2 a 1 no último domingo (18), pelo Campeonato Brasileiro, teve comemoração especial para um dos principais líderes do elenco tricolor. Considerado um dos maiores ídolos do Cruzeiro, o goleiro Fábio completou 50 jogos pelo clube carioca.

De acordo com o site de estatísticas "SofaScore", o arqueiro fez cinco defesas no clássico -três delas consideradas difíceis-, todas em chutes realizados dentro da área, e recebeu a maior nota de um jogador do Fluminense na partida: 7,7.

Aos 41 anos, Fábio segue motivado e garante que ainda está apenas no início de sua trajetória pelo clube das Laranjeiras.

"Só tenho motivos para agradecer a Deus pela oportunidade. Desde quando cheguei aqui no Fluminense fui muito bem acolhido e tenho procurado retribuir a confiança de todos com muito trabalho, empenho e suor. Tenho certeza de que esses 50 jogos marcam apenas o início da minha trajetória no clube", declarou à reportagem.

Contratado no fim de janeiro deste ano, Fábio agregou experiência e qualidade para debaixo das traves da equipe. Pouco mais de dois meses após a chegada ao clube, o goleiro ajudou o Fluminense a conquistar o Campeonato Carioca dez anos depois de levantar a taça pela última vez.

Já na Série A do Campeonato Brasileiro 2022, Fábio foi titular em todos os 27 jogos do Fluminense até o momento. Além disso, sob o comando de Fernando Diniz, que chegou em abril, somente o goleiro e o atacante Germán Cano começaram entre os 11 nas 33 partidas dirigidas pelo treinador em sua atual passagem.

Sobre a atuação de destaque no clássico, Fábio prefere dividir os méritos com os companheiros e projetar os próximos compromissos: "Fico feliz por ter contribuído de alguma forma para a conquista dessa importante vitória, mas o resultado positivo só veio graças à dedicação de todo o grupo e da comissão técnica. Agora é aproveitar esses dias que teremos de preparação para o próximo confronto, que será diante do nosso torcedor".