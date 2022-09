Tite explica 'superataque' da seleção e elogia Neymar

A dois dias do amistoso contra Gana que abre o último período de jogos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo, Tite fez muitos elogios a Neymar. O camisa 10 começou a temporada europeia em alta, com 11 gols e oito passes para gol nos primeiros 11 jogos pelo PSG. Satisfeito com o desempenho do comandado tão perto do Mundial no Qatar, o treinador falou até palavrão, nesta quarta-feira (21).

"Parabéns, Neymar, Ricardo Rosa [preparador físico da seleção e do PSG], PSG, Fábio Mahseredjian [preparador físico da seleção]. Nessa escala de importância, depois chega a nós, porque é fruto de toda essa sequência para ele ter o desempenho técnico dos atletas extraordinários e excepcionais, e de quanto tu rapidamente pensas e executas. Rapidez de pensamento e execução têm que estar em sintonia. E nele está. Ele está jogando para caralho (risos). Está jogando muito", disse Tite, em entrevista coletiva.

Neymar mudou de função dentro de campo no PSG após a troca do técnico Mauricio Pocchetino por Christophe Galtier, no meio do ano. Agora, ele atua de um jeito mais parecido com o da seleção, com liberdade criativa no meio-campo. Tite acha, inclusive, que ele tem ainda mais possibilidades com a Amarelinha.

"Ele joga num 5-2-3 pelo lado esquerdo, com Mbappé na frente e Messi de articulador pela direita. Mas ele é o jogador que baixa para marcar. Aqui fica mais livre, mais aberto o processo criativo dele", explica o treinador.

Nesta sexta-feira (23), às 15h30min (de Brasília), contra Gana, Neymar terá funções de camisa 10 na seleção. Ele é o meio-campista por trás do trio de ataque formado por Raphinha, Vini Jr e Richarlison, apoiado somente por Casemiro e Lucas Paquetá em funções mais recuadas.

Segundo Tite, a ideia deste teste é ver como a seleção brasileira se equilibra defensivamente mesmo com tantos jogadores de características ofensivas em campo. "Equilíbrio. Toda vez que se foge desse patamar corremos o risco. O Paquetá é um segundo meio-campista que te traz um senso de criatividade, mas te traz ao mesmo tempo um lateral-direito que te dá um equilíbrio defensivo [Éder Militão]. Então é criação e gol nosso objetivo, mas é ter ao mesmo tempo consistência. Nesse equilíbrio uma equipe está mais próxima de vencer."

Para esta sexta-feira, o Brasil deve ir a campo com Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro e Lucas Paquetá; Neymar; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.