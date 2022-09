Neymar cai e dá susto em treino da seleção brasileira na França

O treino desta quarta-feira (21) da seleção brasileira ficou marcado por um susto que envolveu Neymar. O camisa 10 ficou caído no gramado por cerca de cinco minutos recebendo atendimento médico e causou momentos de tensão entre comissão técnica, jogadores e jornalistas que acompanhavam a atividade no Stade Océane, em Le Havre, na França.

Depois de uma dividida com o volante reserva Fabinho durante o treinamento, Neymar caiu no gramado e precisou ser atendido na mesma hora. Ele acusava um incômodo na perna direita. O departamento médico da seleção notou um corte na região do joelho direito do jogador e fez um curativo, o que permitiu a Neymar retomar o treinamento depois de cerca de cinco minutos.

Depois do susto, Neymar treinou sem restrições. Fez gol, se movimentou no ataque e recebeu elogios do técnico Tite. O camisa 10 será titular no amistoso contra Gana nesta sexta-feira (23), às 15h30min (de Brasília), no Stade Océane. Quatro dias depois, o Brasil entra em campo contra a Tunísia, em Paris, no Parque dos Príncipes. Será o último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo do Catar, em novembro.

Contra Gana, a escalação trabalhada por Tite é a seguinte: Alisson; Éder Militão, Thiago Silva, Marquinhos e Alex Telles; Casemiro e Lucas Paquetá; Neymar; Raphinha, Vini Jr e Richarlison.