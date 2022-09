Grêmio goleia o Sport e está a sete pontos da Séria A

A vitória do Grêmio, diante de quase 25 mil torcedores, na noite desta terça-feira (20) encurtou a distância para à Série A. Após um fraco primeiro tempo, o time se soltou na etapa final e bateu facilmente a frágil equipe do Sport por 3 a 0, pela 31ª rodada da Série B. Faltando sete rodadas para o término da segunda divisão, o Tricolor precisa de apenas sete pontos para garantir o retorno ao convívio dos grandes.

O problema é que o clube foi punido com a perda de três mandos de campo pelas brigas no setor Norte no empate em 2 a 2 com o Cruzeiro, pela 25ª rodada, e pode não atuar mais em casa na competição. O departamento jurídico irá recorrer da decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, tomada em julgamento nesta terça-feira (20).

O primeiro tempo gremista foi uma repetição de erros que vem ocorrendo em diversos jogos ao longo desta Série B. O Sport, adversário desta noite, veio a Porto Alegre com um único intuito: não perder. Os donos da casa criaram pouco. Em resumo, foram apenas duas chances em 45 minutos. Na primeira, aos 12, Diego Souza cruzou para Lucas Leiva, que chutou de primeira, por cima do gol defendido por Saulo.

A melhor delas, dois minutos depois, após cruzamento na área, a sobra ficou com Bitello. Ele chutou e a bola passou pelo goleiro, mas o zagueiro Rafael Thyere tirou em cima da linha. Após o apito final, o time deixou o gramado sob vaias.

O intervalo fez muito bem para os comandados de Renato Portaluppi e a equipe voltou com outro comportamento. Prova disso que o time abriu o marcador logo aos cinco minutos: após ótima troca de passes, de pé em pé, entre Guilherme, Bitello e Diego Souza, a bola chegou para Biel bater rasteiro, para o fundo das redes.

Dono das ações e sem ser ameaçado, aos 13, o Grêmio definiu o resultado. Em cobrança de falta erguida na área do Sport, Diego Souza tocou de cabeça e bola sobrou para Lucas Leiva bater forte e fazer o 2 a 0, marcando seu primeiro gol no retorno ao clube. Mais tarde, aos 28, a vitória virou goleada: dentro da pequena área, Guilherme ajeitou de cabeça e Bitello marcou o terceiro na Arena.

O placar até poderia ter sido ainda mais amplo, mas a goleada já estava garantida e a festa garantida diante da torcida. Com a parada para as Datas Fifa, o Grêmio volta a campo apenas no dia 30 de setembro, quando visitará o Sampaio Corrêa, no Maranhão.

Grêmio 3 Brenno; Edílson (Rodrigo Ferreira), Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bitello (Jhonata Robert) e Lucas Leiva (Lucas Silva); Biel (Pedro Lucas), Diego Souza e Guilherme (Elkeson). Técnico: Renato Portaluppi.

Sport 0 Saulo; Eduardo, Rafael Thyere (Fábio Alemão), Sabino, Sander (Wanderson); Fabinho, Ronaldo Henrique (Denner), Giovanni (Labandeira), Luciano Juba; Gustavo Coutinho e Vagner Love (Thiago Lopes). Técnico: Claudinei Oliveira.

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (SP).