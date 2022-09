Flamengo fará jogo decisivo da final da Copa do Brasil no Maracanã contra o Corinthians

O Flamengo decidirá a final da Copa do Brasil 2022, contra o Corinthians, no Maracanã, no dia 19 de outubro. A CBF realizou o sorteio dos mandos de campo da decisão nesta terça-feira, em sua sede na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A partida de ida acontece uma semana antes, no dia 12, na Neo Química Arena, em São Paulo.