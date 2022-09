Grêmio recebe Sport em confronto direto pelo G-4 da Série B

O Grêmio quer mostrar que a derrota para o Novorizontino não abalou o time na luta pelo acesso e nada melhor do que fazer isso diante de um concorrente direto. Nesta terça-feira (20), os comandados de Renato Portaluppi recebem o Sport, às 19 horas, na Arena, na abertura da 31ª rodada da Série B do Brasileiro.

A derrota por 2 a 0 para o Novorizontino fez o time estacionar na terceira colocação, com 50 pontos, cinco a mais que o Londrina, primeiro time fora do G-4. Na sexta colocação, o Sport chegou aos 43 pontos com a vitória sobre o vice-líder Bahia, por 1 a 0.

O revés em Novo Horizonte (SP) na última rodada deixou Renato Portaluppi bastante incomodado e o técnico teve uma conversa com o elenco em tom de cobrança, com a presença, inclusive, do presidente Romildo Bolzan Júnior.

"A equipe não apresentou um bom futebol e não teve a entrega que pedi para eles. Isso não vai mais acontecer, porque na conversa que tive com eles deixei as coisas claras. Pela conversa que tivemos, pode ter certeza que terça vai ser diferente. E pode ter certeza que se não correr a única opção que tenho é tirar (do time)", disse o comandante.

O baixo rendimento contra o Novorizontino pode fazer o treinador realizar mudanças na escalação. Uma pelo menos é certeza, já que o volante Vilassanti foi convocado para defender a seleção do Paraguai em amistoso. Seu substituto será Bitello, que retorna após cumprir suspensão. O Grêmio deve ir a campo com Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva, Bitello e Thaciano; Biel, Diego Souza e Guilherme.

No Sport, Claudinei Oliveira vai procurar mexer o menos possível em relação ao time que ganhou do Bahia. Titular absoluto antes de sofrer uma lesão muscular na coxa direita, o zagueiro Rafael Thyere entrou no decorrer do último jogo e deve voltar a formar dupla com Sabino. O Leão deve ter Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Ronaldo, Fabinho e Giovanni; Luciano Juba, Vagner Love e Gustavo Coutinho.

O que preocupa é o aproveitamento ruim como visitante na Série B. A última e única vitória foi no dia 13 de maio, sobre a Chapecoense. De lá para cá, o Sport entrou em campo 11 vezes e teve quatro empates, além de sete derrotas, sendo cinco seguidas.