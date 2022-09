Grêmio x Sport: onde assistir, escalações, horário e arbitragem

O Grêmio joga contra o Sport nesta terça-feira (20), às 19h, pela 31ª rodada da Série B, na Arena. O Tricolor vai para a partida com a intenção de se recuperar do tropeço do último jogo, quando acabou derrotado em Novo Horizonte e com uma pequena crise no vestiário. Renato Portaluppi disse que não é nada que ele não resolva, mas precisa demonstrar isso com uma boa atuação diante dos pernambucanos.

Já o Sport vem de duas derrotas e precisa do resultado para seguir sonhando com uma vaga no G-4. Os times empataram o primeiro encontro da competição por 0 a 0, na Arena Pernambuco. Em termos de classificação, o Tricolor está no terceiro lugar, com 50 pontos, enquanto o Leão tem 43 pontos, e está na sexta colocação.

Com a péssima atuação do último jogo, o Grêmio precisa se remobilizar e consertar alguns setores danificados. Renato, em sua coletiva, pediu desculpas ao torcedor e disse que tirará jogadores que não corream em campo. Para esta partida, Bitello deve retomar a titularidade, até porque Campaz segue de fora com uma lesão muscular e Villasanti está servindo à seleção paraguaia. A grande dúvida é em relação ao volante Lucas Leiva, que pode volta ao banco de reservas, dando lugar a Thiago Santos.

Nos treinos após a derrota em São Paulo, Renato pediu pressa ao departamento médico, pois precisa da volta de Nicolas e Ferreira, ambos ainda em recuperação de lesões. Mesmo no G-4, o Tricolor quer a vitória para se distanciar de Vasco (48) e Londrina (45).

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Sport - Saulo; Eduardo, Rafael Thyere, Sabino, Sander; Fabinho, Ronaldo Henrique, Giovanni, Luciano Juba; Gustavo Coutinho e Vagner Love. Técnico: Claudinei Oliveira.

Grêmio - Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Lucas Leiva (Thiago Santos), Bitello e Thaciano (Lucas Silva); Biel, Diego Souza e Guilherme. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem - Luiz Flávio de Oliveira, auxiliado por Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima. VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro.

SERVIÇO - GRÊMIO x SPORT

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS);

Horário: 19h (Brasília) desta terça-feira (20);

Transmissão: Premiere e SporTV.