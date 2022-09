José Aldo anuncia sua aposentadoria do UFC

Neste domingo (18), José Aldo da Silva fez acordo com Ultimate Fighting Championship (UFC), rescindiu seu contrato e não lutará mais nos octógonos. O atleta decidiu parar de lutar MMA, mas deve seguir em contato com as artes marciais, nas competições de Jiu-jitsu.

O lutador de 36 anos conta com 31 vitórias e oito derrotas em seu histórico, e uma grande passagem pela categoria peso-pena. Em 2010, recebeu o prêmio “Lutador do ano” e carregava em seus ombros o apelido de “Campeão do Povo”. Aldo deixa o esporte como sexto no ranking da categoria peso-galo e um dos maiores atletas a passar pela categoria até 66 kg (peso-pena).