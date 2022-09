Dinamarquês Eriksen quer surpreender na Copa do Mundo após ganhar uma nova vida

Christian Eriksen correu para receber a bola na lateral e caiu desacordado Faltava pouco para o fim do primeiro tempo quando. As reações dos jogadores da Dinamarca e da Finlândia evidenciavam a gravidade da situação. Em lágrimas ou em silêncio atônito, os torcedores no estádio Parken assistiam à luta do craque dinamarquês pela vida.

Aos 29 anos, o jogador havia sofrido uma parada cardíaca e perdido a consciência. Ainda no gramado, ele recebeu atendimento por 11 minutos. Durante esse tempo, os companheiros de time formaram um círculo em seu entorno, enquanto os médicos tentavam ressuscitá-lo com massagem cardíaca e o auxílio de um desfibrilador.

Em prantos, Sabrina Jensen, mulher de Eriksen, desceu ao campo e foi acalmada por colegas do marido. Ela e todo o estádio só sentiram algum alívio quando o jogador saiu do gramado de maca, mas acordado. "Eu saí deste mundo por cinco minutos", ele disse à rede britânica BBC.

Há pouco mais de um ano, em junho de 2021, o meia dinamarquês disputava a Eurocopa de 2020, atrasada devido à pandemia de Covid-19, quando "morreu" em campo, conforme afirmou o médico da seleção da Dinamarca, Morten Boesen. "Christian morreu por alguns minutos, mas o trouxemos de volta."

Na época, foi sugerido que a carreira profissional dele poderia ter terminado. Mas, superado aquele momento de dificuldade extrema, desistir de uma das coisas que mais ama não parecia uma opção.

Sete meses após o drama, recuperado de uma cirurgia para a colocação de um cardioversor desfibrilador implantável (CDI), o jogador fez sua primeira aparição pública, em uma rede de TV dinamarquesa. Não só disse que voltaria a jogar como revelou seu maior sonho. "Quero jogar pela seleção na Copa do Mundo", afirmou. "O meu coração não é um obstáculo."

Ele provaria isso no dia 26 de fevereiro deste ano, ao estrear pelo Brentford diante do Newcastle, em duelo pelo Campeonato Inglês. O meia entrou em campo aos sete minutos do segundo tempo e foi aplaudido de pé por torcedores das duas equipes. Seu time perdeu o confronto por 2 a 0.

"Tirando o resultado, sou um homem feliz", afirmou Eriksen. "Passar pelo que passei e estar de volta é uma sensação maravilhosa."

Eriksen trocou a Itália pela Inglaterra e reencontrou bom futebol

O jogador tinha contrato com a Inter de Milão quando teve a parada cardíaca. Após a necessidade médica de usar um CDI, teve seu vínculo rescindido. O atleta não pôde continuar na Itália porque o regulamento da liga nacional proíbe os jogadores de entrar em campo com tal dispositivo.

Na Inglaterra, o dinamarquês aos poucos reencontrou o bom futebol. Ele foi peça importante na permanência do Brentford na primeira divisão e, em março, voltou a ser convocado.

A reestreia pela seleção foi contra a Holanda, em um amistoso, derrota por 4 a 2. Foi do camisa 10 um dos gols dinamarqueses, um momento de redenção.

Eriksen tem sido constantemente convocado pelo técnico Kasper Hjulmand desde então. O craque deverá novamente ser o grande líder de seu país na disputa do Mundial no Catar. Será a terceira Copa do jogador, que esteve na África do Sul, em 2010, e na Rússia, em 2018.

Em Mundiais, ele ainda busca seu primeiro gol. Pela seleção, já demonstrou ter faro apurado. Em 72 jogos, marcou 25 vezes em jogos oficiais. É o oitavo maior artilheiro da Dinamarca.

O desempenho na atual temporada amplia a confiança em uma boa exibição no Oriente Médio. Em julho deste ano, Eriksen foi contratado pelo Manchester United. No Old Trafford, teve um início difícil, assim como todo o time, que sofreu para se encontrar nas primeiras rodadas da Premier League. Agora, é um dos destaques da equipe, que se recuperou e está a somente três pontos da liderança.

Com a camisa do United, ele espera se manter em alto nível para chegar ao Mundial em condições de ajudar a Dinamarca a surpreender. "Ainda tenho grandes ambições no futebol, há muito que sei que posso alcançar, e este é o lugar perfeito para continuar minha jornada."

RAIO-X

Christian Dannemann Eriksen, 30 amos

Nascimento

14 de fevereiro de 1992, em Middelfart, na Dinamarca

Altura

1,82 m

Posição

Meia

Pé preferencial

Destro

Clube atual

Manchester United (desde 2022)

Pela seleção (desde 2010)

115 jogos - 38 gols (incluindo amistosos)

Títulos

Ajax (HOL)

Copa da Holanda (2009-2010)

Campeonato Holandês (2010-2011, 2011-2012 e 2012-2013)

Supercopa da Holanda (2013)

Inter de Milão (ITA)

Campeonato Italiano (2020-2021)