Protagonista no Real Madrid, Vini Jr. tem melhor início de temporada da carreira

O começo da atual temporada tem sido, literalmente, o melhor para Vinícius Júnior. O atacante do Real Madrid tem seus melhores números desde que começou a jogar futebol profissionalmente no Flamengo. O fato foi consolidado com a assistência dada pelo brasileiro para o gol de Federico Valverde, nesta semana, na vitória do time espanhol contra o RB Leipzig, pela Liga dos Campeões.

Em oito jogos oficiais na temporada até aqui, Vini Jr. tem cinco gols marcados e três assistências feitas, totalizando uma média de uma participação direta em tentos da equipe por jogo.

Os números do início da atual temporada superam os da anterior, que eram os melhores até então. Nas oito primeiras partidas que fez no ciclo 2021/2022, o brasileiro anotou cinco gols e deu duas assistências, totalizando sete participações diretas.

Ao longo da última temporada, ele se tornou um dos protagonistas do Real Madrid, formando dupla de ataque com Benzema. Mesmo assim, o francês esteve à frente de Vinícius nos números e é cotado para ser eleito o melhor jogador do mundo.

Entretanto, no começo do atual ciclo do futebol europeu, o atacante francês se lesionou e vem perdendo alguns jogos. Sem o companheiro, o brasileiro tem assumido a liderança técnica do time e chamado a responsabilidade.

O desempenho vem em boa hora. Vini Jr. é presença constante nas convocações do técnico Tite para a seleção brasileira e disputará sua primeira Copa do Mundo em novembro, no Catar.

Revelado pelo Flamengo em 2017, Vinícius chegou ao Real Madrid em 2018. Sob o comando de Zidane, o brasileiro não teve muito espaço e a imprensa europeia chegou a especular um empréstimo para outra equipe. Mais maduro, o atacante se firmou no elenco, principalmente, depois da chegada de Carlo Ancelotti.