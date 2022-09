Grêmio feminino anuncia mais dois reforços para o Gauchão 2022

A goleira Letícia Bussato e a volante Lari Sanchez são as novas contratações do Grêmio feminino. As jogadoras chegam para reforçar a equipe, que jogará o Gauchão a partir do mês de setembro. Elas fazem parte do pacote de três reforços da janela, que também conta com a atacante Emmily Karla, apresentada anteriormente pelo clube.

A goleira Letícia Bussato, 28 anos, tem como principais características velocidade de reação e agilidade. No currículo, soma os títulos de campeã paranaense, bicampeã catarinense e paulista, além de contar com passagens pela Seleção Brasileira de base, onde conquistou o título de um Campeonato Sul-Americano Sub-20, em 2013 e disputou o Mundial da categoria, em 2014.

Já Larissa Caroline Sanchez Camargo, conhecida como Lari Sanchez tem 20 anos, atua como volante e tem passagens por Esmac-PA, Criciúma-SC, Napoli-SC e pelo Avaí-Kindermann-SC, na categoria sub-18. Além disso, a jogadora tem duas convocações para a Seleção Brasileira Sub-17. No currículo, Lari Sanchez conta com um título conquistado no Campeonato Brasileiro A2, em 2020. A volante se caracteriza pela forte marcação, boa visão de jogo e passes longos.