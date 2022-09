Grêmio vai em busca da terceira vitória fora de casa na Série B

Não faltou mistério na segunda semana de trabalho do técnico Renato Portaluppi no comando do Grêmio. Mesmo que se saiba sobre a ausência de Bitello desde a vitória do Vasco, quando recebeu o terceiro cartão amarelo, o treinador mantém a dúvida de quem será o seu substituto no meio-campo diante do Novorizontino nesta sexta-feira (16), às 21h30min, pela 30ª rodada da Série B.

Uma dica dada por Renato já na entrevista pós-jogo é que o escolhido seria um jogador cascudo, experiente. Com isso, exclui-se os mais jovens e aqueles que não tem características para atuar na posição. Os mais cotados para a vaga são o contestado Thiago Santos e o ainda irregular Lucas Leiva. Nesta reta final de preparação, as chances são maiores para o jogador vindo do futebol europeu.

As ausências na lista de relacionados para a viagem até Novo Horizonte, que ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, logo após o último treino em Porto Alegre, eram óbvias. Além do suspenso Bitello, o lesionado Campaz também ficou de fora. Para a vaga do colombiano, Thaciano, homem do agrado de Renato, será o titular.

A delegação ficará hospedada em São José do Rio Preto, a cerca de 90 quilômetros de Novo Horizonte, local do confronto com os donos casa, que tentam fugir da parte de baixo da tabela de classificação. O time paulista tem a pior campanha do returno, sem vencer há cinco jogos, com apenas um triunfo em 10 partidas.

Para buscar a terceira vitória como visitante, a primeira no comando de Renato em seu retorno, o Tricolor deve ir a campo com Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Lucas Leiva e Thaciano; Biel, Guilherme e Diego Souza.