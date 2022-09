Diogo Barbosa reconhece críticas da torcida em má fase

Há males que vem para o bem. Essa máxima se aplicou perfeitamente a um momento vivido por Diogo Barbosa no Grêmio. Desacreditado, vaiado em todos os jogos que entrava e presente na lista de negociados ao longo do ano, o lateral-esquerdo vislumbra um final de temporada mais tranquilo após a chegada de Renato Portaluppi. Claro que para ele chegar à titularidade, a lesão de Nicolas foi imprescindível. O ex-titular da posição é o maior garçom gremista na Série B.

Só que as críticas às más atuações são mais do que justas na avaliação do próprio lateral-esquerdo. Ele reconhece que em alguns jogos atuou bem abaixo do que pode apresentar e credita a mudança de ambiente à chegada do novo treinador. "Teve jogos que eu não joguei bem. Sou muito crítico com a minha desenvoltura dentro de campo. O torcedor está certo, ele tem que cobrar mesmo. Fui muito abaixo em alguns jogos", reconheceu.

Diogo lembra que o rebaixamento também colabora para essa perseguição a alguns atletas, como ele: "O torcedor está triste pelo ano passado e, quando eles vaiam, é só o sentimento sendo externado. Com a chegada do Renato, consegui jogar muito mais do que antes. Foi ele que me trouxe, tem confiança em mim", justificou.

Ao destacar a força de Portaluppi, Diogo também lembrou os tempos do ex-comandante Roger Machado. "O ambiente sempre foi bom. O Roger também era um cara sensacional, queria muito agradecer a ele, inclusive. Torço muito para que ele possa pegar um time e ir muito bem. Mas o Renato é o Renato, ele sabe deixar o grupo mais confiante", voltou a elogiar o atual chefe.

Para o enfrentamento desta sexta-feira, com o Novorizontino, em Novorizonte, interior paulista, Diogo Barbosa é uma certeza na escalação gremista. O grande mistério segue sendo no meio-campo, na vaga do suspenso Bitello. Inclusive, o treino desta quinta-feira, último antes do confronto pela 30ª rodada da Série B, será fechado no CT Luiz Carvalho.

A principal dúvida está entre Thiago Santos e Lucas Leiva. A escolha deve seguir para as próximas rodadas, já que Renato não contará com Villasanti, que se apresentará à seleção do Paraguai. Já o restante do time será o mesmo que venceu o Vasco, domingo, na Arena.