Grêmio anuncia o terceiro uniforme para a temporada 2022

Nesta quarta-feira (14), Grêmio e Umbro lançaram o terceiro uniforme para a temporada 2022. Ao contrário da tradicional tricolor e da branca alternativa, a camisa tem o azul celeste como cor principal e é denominada de “La Celeste”. Além de fazer relação com as raízes castelhanas, a peça também é uma homenagem direta ao Uruguai, tendo a bandeira do país na região traseira da gola.

No mês do 119º aniversário do clube, a camisa 3 é lançada logo após a chegada de Renato Portaluppi. Segundo a própria marca inglesa, o “terceiro uniforme do Tricolor para a temporada homenageia o país vizinho, a paixão pelo futebol e a mistura entre as populações do Rio Grande do Sul e do Uruguai”.

O novo "manto" pode ser adquirido na loja oficial do Grêmio pelo valor de R$ 299,90, versão masculina de torcedor, R$ 359,00, a masculina de atleta, R$ 279,90, a versão feminina e R$ 239,90 a juvenil. A camisa faz parte da campanha "Nations 2022", da Umbro.