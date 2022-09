Inscrições para o Campeonato Municipal de League of Legends de Porto Alegre se encerram nesta quarta-feira (14)

Se encerram às 23h59min desta quarta-feira (14) as inscrições para o primeiro Campeonato Municipal entre Escolas de League of Legends (CMELOL-POA). Todos os estudantes do Ensino Médio de Porto Alegre podem se inscrever.

Realizado através da parceria entre a UniRitter e a prefeitura de Porto Alegre, o torneio será dividido em duas etapas presenciais e acontece entre os dias 21 de setembro e 22 de outubro – conforme o número de equipes inscritas. As finais, no dia 22 de outubro, terão a presença de público, através do ingresso solidário de 1kg de alimento não perecível, na MP3 Arena e-Sports, no Lindoia Shopping (Av. Assis Brasil, 3522).

“Nosso principal objetivo é aproximar os alunos do Ensino Médio à universidade e mostrar que existe um ecossistema no esporte eletrônico que vai além de apenas jogar”, explica Vinícius Cassol, professor de Design de Games da UniRitter e um dos idealizadores do CMELOL-POA. Organizado pela Associação Atlética Acadêmica UniRitter (AAAU), o campeonato premiará com troféu e medalhas para os primeiros, segundos e terceiros colocados na disputa.

twitch.tv/AtleticaUniritter twitch.tv/mp3arenaesports A fase classificatória será disputada no campus Fapa da universidade (Av. Manoel Elias, 2001), em partidas únicas, com transmissão simultânea no canal da Twitch da Atlética UniRitter (). Já na fase final, na MP3 Arena e-sports, os confrontos serão em formato melhor de três partidas, com transmissão oficial no canal