Inter é líder do returno e mantém sonho do título brasileiro vivo

O astral no CT Parque Gigante não poderia ser outro. Um grupo descontraído, leve e sorridente se reapresentou nesta terça-feira após dois dias de folga. A justificativa para o bom momento é a campanha feita pelo Inter no returno do Campeonato Brasileiro. Após sete jogos disputados, o Colorado conquistou cinco vitórias, um empate e apenas uma derrota, totalizando 16 pontos. O aproveitamento é de 76,2%. Atrás do Colorado vem Fortaleza, Flamengo, Palmeiras e América-MG, com 15 pontos, e Goiás, com 14.

Os números positivos não param por aí. O ataque do Inter é um dos mais positivos da competição. Neste returno, são 14 gols marcados e apenas cinco sofridos. Os atacantes são os mais eficientes entre as séries A e B. Os jogadores precisam, em média, de menos chutes para furar as retrancas defensivas dos adversários e de 8,27 arremates para marcar, à frente de Fluminense (8,48), Corinthians (8,87), Flamengo (9,20) e Goiás (9,79).

Embora os números empolguem, a perseguição ao líder Palmeiras é tratada de forma discreta no Beira-Rio. Oito pontos atrás do Verdão, a missão não é nada fácil, ainda mais que os paulistas, assim como o Inter, estão focados no Brasileirão, após a eliminação na Libertadores para o Athletico-PR. Nem mesmo o confronto direto na última rodada, em casa, torna a vida colorada mais fácil.

Faltando 12 jogos para o término da competição, o Inter tem pela frente Atlético-GO (fora), Bragantino (casa), Santos (c), Flamengo (f), Goiás (c), Botafogo (f), Coritiba (f), Ceará (c), América-MG (f) Athletico-PR (c), São Paulo (f), encerrando com o Palmeiras, no Beira-Rio. Já os paulistas enfrentarão o Santos (casa), Atlético-MG (fora), Botafogo (f), Coritiba (c), Atlético-GO (f), São Paulo (c), Avaí (c), Athletico-PR (f), Fortaleza (c), Cuiabá (f), América-MG (c) e Inter.

Dentro de campo, na reapresentação desta terça-feira (13), a ausência em campo foi o atacante Wanderson, já imaginada. Ele precisou ser substituído no intervalo da vitória sobre o Cuiabá, com um desconforto na coxa direita. O camisa 11 passou por exames de imagem e não teve lesão diagnosticada.

Entretanto, o jogador segue com incômodo na região e será observado diariamente. Como o duelo com o Dragão é apenas na próxima segunda-feira (19), em Goiânia, ainda há tempo para uma recuperação. Caso não ocorra, Pedro Henrique surge como opção. Quem volta a ficar à disposição, após cumprir suspensão, é Carlos de Pena.