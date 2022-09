Xodó da torcida do Inter, Alemão se aproxima de renovação até 2024

A atual temporada do Inter trouxe algumas boas surpresas se tratando de contratações. O lateral-direito Bustos, o zagueiro Vitão, o atacante Pedro Henrique e o retorno do meia Alan Patrick podem ser comemorados pela direção e pelo Centro de Análise e Prospecção de Atletas (Capa) do Colorado. Mas a torcida está vivendo uma relação especial com um jogador: o atacante Alemão. Ele assumiu a artilharia do time, com sete gols no Brasileirão, ao marcar o gol da vitória sobre o Cuiabá, no último sábado, e virou o xodó do torcedor.

E o atacante contratado junto ao Avaí está muito perto de ter seu contrato renovado até 2024. O atual vínculo do atleta de 24 anos vai até o final do próximo ano. Para que o contrato seja renovado, Alemão precisa disputar ao menos 45 minutos em 50% desta temporada. Até o momento, ele já atingiu a minutagem em 20 jogos. Sendo assim, será necessário atuar por 45 minutos em mais 11 partidas das 12 restantes em 2022.

Embora esta renovação automática seja óbvia pelo número de jogos disputados, a direção já demonstrou interesse em seguir com o jogador por mais tempo. Alemão chegou ao Beira-Rio em uma negociação com o Avaí por valores módicos, se tratando da resposta dada dentro de campo. Em contrapartida pela vinda do jogador, o Inter terá que ceder atletas ao clube catarinense, totalizando R$ 500 mil em salários.

Desde que chegou a Porto Alegre, Alemão disputou 31 jogos e marcou nove gols. O jogador já atingiu outras duas metas estipuladas em contrato, o que lhe garantiu dois aumentos salariais. Neste último que lhe resta, além da ampliação de vínculo, Alemão terá mais um reforço salarial.

O grupo colorado recebeu folga nesta segunda-feira, após a vitória sobre o Cuiabá. A reapresentação ocorre nesta terça-feira, quando Mano Menezes inicia a preparação do time que enfrentará o Atlético-GO, na próxima segunda-feira, em Goiânia. A dúvida para esta partida é Wanderson. O atacante será reavaliado após sentir um desconforto na coxa direita e ser substituído no intervalo da partida.