O que falta para o acesso do Grêmio à Série A do Brasileirão?

Matematicamente ainda faltam alguns pontos para o Grêmio garantir o retorno à elite do futebol brasileiro. No entanto, para a o Departamento de Matemática e Estatística da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a vitória sobre o Vasco por 2 a 1, no domingo, aumentou as chances de acesso para 91,1%, restando nove rodadas para terminar o martírio da segunda divisão gremista.

O clube trabalha com uma projeção de 60 pontos para garantir o acesso à Série A. Passadas 29 rodadas, o time, comandado hoje por Renato Portaluppi, alcançou os 50 pontos e faltariam nove para atingir a meta, ou seja, três vitórias e um empate. No entanto, a UFMG projeta 66 pontos para confirmar o retorno ao convívio dos grandes do País.

O Cruzeiro está praticamente garantido, com 99,99%, ao atingir os 62 pontos, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Operário-PR, no Mineirão, na última rodada. Já o Bahia, vice-líder, um ponto à frente do Grêmio, com 51, tem 97,3% de chances de acesso. O Vasco, derrotado pelo Grêmio no domingo, tem a situação um pouco mais delicada. Na quarta colocação, os cariocas aparecem com 45,6%, pressionados pelo Londrina, quinto colocado, que tem 31,8% de probabilidade.

Ao Grêmio de Renato restam quatro jogos em casa e cinco longe de seus domínios. O primeiro será nesta sexta-feira, às 21h30min, diante do Novorizontino, no interior paulista. Fora de casa ainda tem Sampaio Corrêa (30/9), Londrina (8/10), Náutico (22/10) e Tombense-MG (29/10). Na Arena, o Tricolor recebe o Sport, no próximo dia 20, feriado, CSA (4/10), Bahia (16/10) e encerra a participação na Série B, diante da torcida, contra o Brusque, no dia 5 de novembro.

Para a próxima sexta-feira, Renato não contará com Bitello, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Para a sua vaga surgem Lucas Leiva, Lucas Silva e até mesmo Thiago Santos como opções. Quem também está fora é Campaz. Nesta segunda-feira, o camisa 7 foi submetido a um exame de ressonância magnética que apontou uma distensão grau II no músculo posterior da coxa direita. O colombiano já iniciou tratamento com a fisioterapia e será avaliado periodicamente.