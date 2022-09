Na volta de Renato, Grêmio vence o Vasco, na Arena

A sinergia de mais de 50 mil torcedores e o ídolo Renato Portlaluppi neste domingo, na Arena, levaram o Grêmio a mais uma vitória. O trinfo por 2 a 1 sobre o Vasco, pela 29ª rodada da Série B, diminui a distância do Tricolor para retornar à Série A. Nos nove jogos restantes, o Grêmio precisa de três vitórias e um empate para garantir a volta à elite do futebol nacional.

A quarta passagem de Renato no comando técnico do time teve um primeiro tempo frenético, com todos ingredientes de um duelo de dois grandes clubes. Só que o início gremista foi com susto. Logo aos três minutos, após bola levantada na área gremista, a zaga afastou e a sabra caiu nos pés de Léo Matos, que acertou um belo chute para abrir o placar.

Três minutos depois, em lançamento no ataque, Campaz sentiu um problema muscular e precisou ser substituído por Thaciano. E a resposta dos donos da casa ao gol sofrido foi providencial. Aos nove minutos, Edílson roubou de Alex Teixeira e cruzou. A zaga carioca tirou e Bitello, na sobra, chutou, a bola desviou em Quinteros e morreu lentamente no fundo das redes.

E o gol da virada teve o protagonismo de Thaciano. Aos 19, ele armou o contra-ataque, tocou para Biel, que avançou e devolveu para o meio-campista, dentro da área, estufar as redes de Thiago Rodrigues. Três minutos depois, Bitello acertou uma bomba no travessão e, na sequência, Thaciano, também, quase ampliou.

Os cariocas chegaram perto do empate em dois lances. Aos 29, após cruzamento da direita, Nenê bateu firme e Brenno fez uma grande defesa. Já no último minuto, em cobrança de falta frontal, Nenê acertou a trave esquerda.

A etapa final começou com pressão total do Grêmio e o terceiro gol não saiu por falta de capricho. Diego Souza e Biel desperdiçaram boas chances nos primeiros minutos. O Vasco promoveu algumas mudanças quase empatou aos 26: Andrey completou de cabeça o escanteio batido por Nenê e Brenno fez outra grande defesa na Arena.

Nos minutos finais, Renato formou o time com quatro volantes para segurar a vantagem e garantir os três pontos. O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira, às 21h30min, diante do Novorizontino, no interior paulista.

Grêmio 2 Brenno; Edílson, Geromel, Bruno Alves e Diogo Barbosa; Villasanti, Bitello (Thiago Santos) e Campaz (Thaciano/Lucas leiva); Biel, Diego Souza (Elkeson) e Guilherme (Lucas Silva). Técnico: Renato Portaluppi.

Vasco 1 Thiago Rodrigues; Léo Matos (Palácios), Quintero, Anderson Conceição e Edimar; Yuri (Juninho), Andrey, Nenê e Marlon Gomes (Figueiredo); Alex Teixeira (Bruno Tubarão) e Raniel (Fábio Gomes). Técnico: Jorginho.

Árbitro: Raphael Claus (FIFA/SP).