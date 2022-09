Alcaraz e Ruud vão decidir o título do US Open e o primeiro lugar do ranking

O espanhol Carlos Alcaraz e o norueguês Carper Ruud vão decidir, neste domingo (11), o título do US Open e o vencedor ainda vai se tornar o primeiro colocado no ranking mundial. Nesta sexta-feira (9), no Arthur Ashe Stadium, em Nova York, Alcaraz bateu o norte-americano Frances Tiafoe, por 3 sets a 2, com parciais de 6/7 (6/8), 6/3, 6/1, 6/7 (5/7) e 6/3, enquanto Rudd passou pelo russo Karen Khachanov, por 3 a 1, parciais de 7/6 (7/5), 6/2, 5/7 e 6/2.

Na primeira semifinal de Grand Slam de ambos, Alcaraz e Tiafoe fizeram um jogo tenso e repleto de pontos sensacionais. O primeiro set foi extremamente disputado e decidido apenas no tiebreak. Foi uma disputa entre a agressividade de Tiafoe e a paciência de Alcaraz. A vitória do norte-americano em 8/6 veio graças a uma dupla falta do espanhol.

O segundo set foi marcado pela inconstância dos serviços dos tenistas. Alcaraz conseguiu a quebra no sexto game e manteve a até o final para fechar em 6/3.

O terceiro set começou com quatro erros seguidos de Tiafoe, que teve seu saque quebrado no primeiro game. O norte-americano não recuperou a concentração e viu Alcaraz abrir 3/0, ao ganhar apenas um dos 15 pontos disputados. O panorama permaneceu até o final da parcial: 6/1 para o espanhol, que só cometeu um erro.

Alcaraz repetiu o desempenho do set anterior e voltou a quebrar o serviço de Tiafoe no segundo game. A partir daí ninguém mais confirmou o saque. Foram quatro quebras seguidas.

O duelo ficou igual, mas Alcaraz teve um match-point no décimo game, que Tiafoe conseguiu salvar. Eles foram para mais um tie-break e o resultado foi o mesmo do primeiro set. O atleta dos EUA venceu pela oitava vez nesta edição do US Open: 7/5.

E a definição ficou para o quinto set e Alcaraz obteve uma quebra logo no primeiro game. Tiafoe reequilibrou o jogo, ao devolver a quebra no quarto game. O show de quebras continuou e Alcaraz obteve mais uma de imediato. Depois, o espanhol voltou quebrar para fechar a partida

Outra semifinal

Em 2h38min, o norueguês Cásper Ruud, sétimo do mundo, derrotou o russo Karen Khachanov, 31º do ranking, por 3 sets a 1.

Os dois tenistas não repetiram as grandes atuações apresentadas no último Grand Slam do ano, principalmente no começo do duelo, quando cometeram vários erros.

O primeiro set foi bastante disputado e decidido apenas no tiebreak em favor do norueguês. O domínio de Ruud no segundo set deu a falsa impressão de que Khachanov estava vencido, ao marcar 6/2, mas o russo reagiu no terceiro set e marcou 7/5.

Com um bom saque e variedade de golpes, Ruud voltou a aumentar o ritmo e não deu chances para o adversário, ao marcar 6/2 e fechar a partida.