Inter renova com Mano Menezes até o final de 2023

O que já estava apalavrado e encaminhado para a próxima temporada foi oficializado na tarde desta sexta-feira (9). O técnico Mano Menezes fica no Inter em 2023. Os bons resultados e o trabalho de renovação do elenco feito em parceria com a direção colorada colaboraram para a continuidade do treinador na próxima temporada.

Mano chegou no clube em abril para substituir o uruguaio Alexsander Medina. “Nada mais correto do que buscar a continuidade e iniciar 2023 diferente, já com uma comissão trabalhando e um grupo mais consolidado. Com isso, buscarmos resultados e títulos que tanto o torcedor espera. Mano é um dos pilares para afirmamos o trabalho e evoluirmos ainda mais”, disse o presidente Alessandro Barcellos em comunicado enviado à imprensa.

Ao longo dos mais de 30 jogos sob o comando de Mano, o time emendou uma sequência invicta de 14 jogos e perdeu apenas quatro até agora. ”A manutenção de Mano Menezes neste momento significa a continuidade de um trabalho que evolui. É importante no futebol chegar ao equilíbrio, buscar as vitórias, afirmação na forma de jogar e reformulação no elenco. Com isso, uma capacidade competitiva maior. Brigaremos até o final na parte de cima do Brasileirão”, acrescentou o mandatário.

Com contrato renovado, Mano comanda o time neste sábado (10), às 16h30min, diante do Cuiabá, pela 26ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio. Sem mistério, a equipe terá apenas uma mudança em relação ao time que empatou com o Corinthians, no último final de semana. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Carlos de Pena está fora e será substituído por Alan Patrick. O Colorado vai a campo com Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Alan Patrick, Mauricio e Wanderson; Alemão.

Números de Mano Menezes até o jogo com o Corinthians:

31 jogos

14 vitórias

13 empates

4 derrotas

51 gols marcados

27 gols sofridos

59,13% de aproveitamento