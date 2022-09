Guilherme Arana sofre lesão grave no joelho e está fora da Copa do Catar

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, do Atlético-MG, sofreu uma grave lesão no joelho esquerdo no empate com o Bragantino, nesta quarta-feira (7), pelo Campeonato Brasileiro, e, segundo a Rádio Itatiaia, está fora da Copa do Mundo do Catar.

O clube mineiro informou, nesta quinta-feira (8), que o jogador de 25 anos - presença constante nas convocações de Tite - sofreu lesão multiligamentar e passará por cirurgia. O tempo de recuperação não foi divulgado.

"O lateral-esquerdo Guilherme Arana sofreu grave lesão no joelho esquerdo durante a partida de ontem [quarta-feira] contra o Bragantino. O atleta teve lesão multiligamentar, comprometendo os ligamentos cruzado posterior e colateral medial, além de ruptura no menisco medial e na cartilagem", noticiou o clube em nota oficial.

"O jogador já iniciou fisioterapia a fim de preparar o joelho para procedimento cirúrgico que ocorrerá em data a ser marcada", completou. Arana foi titular de Tite no último compromisso da seleção brasileira, na vitória por 1 a 0 sobre o Japão, em junho, e tinha chances de aparecer tanto na convocação desta sexta-feira (9), para amistosos contra Gana e Tunísia, quanto na lista para a Copa do Mundo do Catar.

Em postagem no Twitter, o irmão do jogador, Gustavo Arana afirmou que o lateral do Atlético seria chamado por Tite nesta sexta e que a lesão "adiou o sonho" do atleta do Galo.

Aos 48 minutos do segundo tempo, Arana recebeu uma bola no campo de defesa e levou um forte carrinho de Carlos Eduardo, que acertou o joelho e o tornozelo esquerdo do lateral atleticano. Arana deixou o gramado do Mineirão chorando, para receber atendimento médico. Apesar da entrada dura, o atacante do Bragantino foi apenas amarelado pelo árbitro Jean Pierre.

Visivelmente sem condição de jogo, o camisa 13 do time alvinegro retornou ao campo aos 52 minutos do segundo tempo, apenas para fazer número em campo. O jogo foi até aos 54 e Arana foi atendimento novamente pelo médico Rodrigo Lasmar, do Atlético-MG e também da seleção brasileira. O selecionável deixou o gramado no carrinho maca.