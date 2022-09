Com Alan Patrick escalado, Inter busca a vice-liderança

Neste sábado (10), às 16h30min, o Inter volta a jogar diante do seu torcedor no estádio Beira-Rio e pode terminar a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro na vice-liderança. Para que isso ocorra, o Colorado precisa vencer o Cuiabá e contará com o retorno do camisa 10 à titularidade. Sem contar com Carlos de Pena, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o técnico Mano Menezes deve escalar Alan Patrick no meio-campo. O restante do time não deve ter mistério e deve ser o mesmo que empatou com o Corinthians, em São Paulo.

A expectativa é que Alan Patrick entre naturalmente na vaga do uruguaio. No intervalo do jogo na Neo Química Arena, o camisa 10 foi a escolha de Mano exatamente na vaga de De Pena. A entrada deu outro ritmo ao jogo, que acabou com Alan Patrick como o melhor da partida, além de marcar um belo gol, garantindo um ponto ao Inter fora de casa.

Como a imprensa teve acesso apenas a primeira parte do treino desta quinta-feira, fica o mistério em relação à formação para o duelo com o time mato-grossense. Uma possível escalação para este sábado tem Daniel; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Johnny, Alan Patrick, Mauricio e Wanderson; Alemão.

Nesta sexta-feira, Mano comanda a última atividade antes do enfrentamento, que vale a vice-liderança do Brasileirão. Para que isso ocorra, o torcedor colorado seca o Corinthians, que tem o clássico com o São Paulo no dia seguinte, domingo, às 16h, e o Flamengo, que visita o Goiás, mais tarde, às 19h.

Além destes dois jogos, o Inter fica de olho no jogo do líder Palmeiras, que recebe o Juventude, no sábado, às 21h, no Allianz Parque. Em caso de tropeço do Verdão e vitória colorada, a diferença pode cair para cinco pontos.