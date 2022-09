Alisson defende pênalti, mas Liverpool leva goleada humilhante pela estreia na Liga dos Campeões

O Liverpool levou 4 x1 do Napoli, nesta quarta-feira (7), no estádio Diego Armando Maradona, na Itália, na estreia do time inglês na Liga dos Campeões. O vice-campeão levou uma goleada humilhante dos italianos para delírio da torcida napolitana. A tragédia só não foi maior porque o goleiro Alisson ainda defendeu um pênalti em dia desastroso do setor defensivo do time inglês. O jogo terminou como começou, com o Napoli no ataque buscando mais gols e com gritos de "olé" de seus torcedores, que aplaudiram muito a equipe no final da partida. Os ingleses deixaram o campo cabisbaixos com a largada decepcionante na Liga dos Campeões, repetindo os tropeços do Campeonato Inglês.

Frustrado com o vice-campeonato da temporada passada após parar no goleiro Courtois, do Real Madrid, e perder por 1 a 0, o Liverpool entrou em campo prometendo repetir grande competição. Favorito no Grupo A, porém, começou sonolento e levando sustos diante de um rival ausente na temporada passada. Com 42 segundos de jogo, o goleiro Alisson, da seleção brasileira, saiu errado da área, chegou atrasado e acabou driblado por Osimhen, que bateu sem ângulo e acertou a trave. Logo depois, Zielinski chutou rente ao gol. A bola bateu na mão de Milner no caminho e o pênalti acabou confirmado pelo árbitro. O próprio meia polonês bateu para abrir o marcador.

E não fosse o goleiro Alisson, o prejuízo poderia ser ainda maior com menos de 20 minutos. Aos 16, lançamento para Oshimen, que caiu na área após sofrer um pisão de Van Dijk. Com auxílio do VAR o pênalti acabou anotado. Dois minutos após a verificação, o atacante nigeriano pegou a bola e bateu para defesa do brasileiro. Em erro de Gomez, a bola sobrou para Oshimen partir livre. O atacante não quis ser fominha e deixou para Kravatskhelia bater e Van Dijk salvar quase em cima da linha. Logo depois, Anguissa tabelou com Zielinski e mandou para as redes. Com oito jogos de invencibilidade no estádio Diego Armando Maradona, o Napoli dava lição de contra-ataque aos ingleses.

Antes do intervalo, o Napoli viu seu principal homem de ataque, Oshimen, sair machucado. Simeone entrou em seu lugar e no primeiro toque na bola, ampliou para 3 a 0. Gomez mais uma vez perdeu a disputa da bola, Kravatskhelia cruzou e o filho do técnico do Atlético de Madrid apareceu para tocar às redes sem marcação. Quem festejou no primeiro minuto do segundo tempo, foi o Napoli, em nova jogada com lançamento longo. Alisson salvou a finalização de Simeone, mas Zielinski não teve problemas no rebote e transformou o resultado em goleada. Aos três, Luís Dias cortou o marcador e bateu da entrada da área para fazer o gol do time inglês.

No outro jogo do Grupo A, o Ajax não tomou conhecimento do Rangers na Johan Cruyff Arena, goleando por 4 a 0, repetindo o futebol ofensivo e de muitos placares elásticos da temporada passada. Berghuis serviu Alvarez no primeiro gol e depois ampliou. Ainda no primeiro tempo, Kudus fez o terceiro. Já nos minutos finais, Bergwijn fechou a surra.