Athletico-PR empata com Palmeiras e vai à final da Copa Libertadores

Com o empate de 2 a 2 contra o Palmeiras, o Athletico-PR está na grande final da Copa Libertadores da América. O Athletico derrubou o atual bicampeão e vai decidir o título da competição em jogo único no dia 29 de outubro, em Guayaquil, no Equador. A classificação do time paranaense foi conquistado na raça, diante de um Allianz Parque lotado. Após estar perdendo por 2 a 0, o time rubro-negro paranaense foi buscar o empate. Pablo e David Terans saíram do banco para mudar a história do jogo no segundo tempo. Os paranaenses vão esperar o adversário do jogo Flamengo x Vélez Sarsfield que jogam nesta quarta-feira (7), no estádio do Maracanã. No primeiro jogo na Argentina, os cariocas venceram por 4 x0.

O jogo entre Palmeiras e Athletico-PR foi marcado pela emoção. Aos 2 minutos, Canobbio perdeu a bola no meio-campo. Zé Rafael passou por Fernandinho e cruzou, Pedro Henrique não conseguiu cortar o cruzamento e a bola sobrou para Gustavo Scarpa marcar o primeiro gol. O 1 a 0 deixou a torcida palmeirense em estado de graça. Ainda no primeiro tempo, um lance que pode ter decidido a partida: Murilo (Palmeiras) entrou de sola no joelho de Vitor Roque. O árbitro deu cartão amarelo. Mas o VAR corrigiu a marcação. Cartão vermelho e o Athletico-PR ficou com um jogador a mais em campo. Após o intervalo, o time de Felipão voltou com três alterações. Pedrinho, Terans e Rômulo entraram para a saída de Abner, Canobbio e Alex Santana. No entanto, o Palmeiras marcou mais uma vez. Após uma cobrança de lateral, Marcos Rocha jogou a bola na área. O zagueiro Gustavo Gómez foi mais rápido que Thiago Heleno e tocou de cabeça para a rede. O resultado dava a vaga na decisão da Libertadores ao time paulista.

Pablo entrou no lugar de Erick. E em seu primeiro lance, colocou a bola na rede. Thiago Heleno acertou um belo lançamento para Vitinho na esquerda. O camisa 11 cruzou, Vitor Roque apareceu na segunda trave e rolou para trás. E Pablo estava lá para marcar o gol. Com um homem a mais em campo, o time paranaense foi buscar o resultado que definiria a classificação, sem a necessidade dos pênaltis. Aos 39 minutos, veio o gol que silenciou o Allianz Parque. E de novo com Pablo participando diretamente da jogada. Ele recebeu a bola no ataque e tocou para Terans na entrada da área. O uruguaio encheu o pé, a bola desviou em Piquerez e venceu o goleiro Weverton. No final da partida, os jogadores do Athletico-PR comemoraram em campo com a torcida rubro-negra.