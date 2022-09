Inter pode ter Alan Patrick e Pedro Henrique contra o Cuiabá

De olho na permanência no G-4 do Campeonato Brasileiro, o técnico Mano Menezes deve promover duas alterações no time que vai enfrentar o Cuiabá pela 26ª rodada do Brasileirão, no sábado (10), às 16h30min, no estádio Beira-Rio. A suspensão do meio-campo uruguaio Carlos De Pena, depois de receber o terceiro amarelo contra o Corinthians, vai facilitar a vida do treinador para escalar o Inter. Pelo desempenho contra o Timão, na Arena Neo Química, e com um golaço marcado no empate em 2 a 2, Alan Patrick garantiu vaga no time. A outra alteração que pode ocorrer é a entrada de Pedro Henrique no lugar de Wanderson.

O meio-campo Colorado contra o Cuiabá deve ter Gabriel, Johnny, Maurício e Alan Patrick - o retorno do jogador é um pedido da torcida colorada. Com Alan Patrick em campo contra o Corinthians, o Internacional melhorou seu poder ofensivo. No primeiro tempo, o time tinha finalizado cinco vezes a gol. No segundo tempo, o número aumentou para sete. Alan Patrick foi responsável por duas delas. Além do gol que empatou a partida, ele chutou outra bola, que passou à esquerda do gol de Cássio.

O Inter ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro com 43 pontos. A tendência é que o Cuiabá venha retrancado para jogar no estádio Beira-Rio. O treinamento do Internacional foi realizado no final da tarde desta quarta-feira (7) em função dos desfiles de 7 de setembro e da movimentação de público e de veículos militares na avenida Edvaldo Pereira Paiva. A mudança de horário teve o objetivo de facilitar a entrada dos jogadores do Inter no CT do Parque Gigante no período da tarde.

A partida de sábado vai marcar o encontro do goleiro Daniel com a torcida colorada. O goleiro foi muito contestado após a falha contra o Corinthians no domingo passado. Na escalação do time anunciada nos altos falantes do estádio, a torcida costuma vaiar os jogadores que não estão em um bom momento. A dúvida será como Daniel será tratado pelos torcedores quando do aquecimento no gramado do estádio Beira-Rio e na hora da divulgação da escalação. Daniel falhou, no empate por 2 a 2 contra o Corinthians, na Neo Química Arena, ao largar uma bola nos pés do centroavante Yuri Alberto - ex-atacante do Inter. O erro revoltou a torcida que pediu nas redes sociais um novo camisa 1 para 2023. O goleiro Daniel que virou titular após a saída de Marcelo Lomba para o Palmeiras, no final de 2021, reconheceu a falha no lance que originou o segundo gol do Corinthians.