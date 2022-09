Grêmio aprimora tomada de decisão dos jogadores no segundo treino de Renato

A segunda atividade comandada pelo técnico Renato Portaluppi com os jogadores do Grêmio foi realizada nesta quarta-feira (7), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O treinador que faz a sua estreia no Campeonato Brasileiro da Série B contra o Vasco da Gama, no domingo (11), chamou a atenção dos jogadores de defesa e ataque para que aprimorassem a tomada de decisões. A escalação do time que vai enfrentar o Vasco deverá ser definida no treinamento de sexta-feira. A principal mudança no time de Renato é a entrada de Thaciano na formação inicial. Com isso, Campaz perde espaço no time.

O treinamento do Tricolor gaúcho no feriado de 7 de setembro começou às 10h30min quando os jogadores ingressaram no gramado. Após 15 minutos de aquecimento, o trabalho ficou por conta do preparador Réverson Pimentel que orientou uma série de exercícios físicos de movimentação e alongamento. Na sequência, o grupo foi dividido em seis times com quatro jogadores em cada. Em um campo reduzido, um time passava a bola em dois toques enquanto o outro buscava retomar a posse, primeiro com os quatro jogadores, depois três e, por fim, dois. Na segunda parte, o grupo foi separado em dois times que se enfrentavam na área central do gramado. O treino do Tricolor encerrou com chutes a gol de fora da área. Jhonata Robert, que está se recuperando de lesão, participou de toda a primeira parte e depois treinou em separado.

Edílson, que relatou dores no joelho direito, não participou do treinamento. Ele reforçou a musculatura na academia. Segundo o clube, ele está apto para enfrentar o Vasco. Logo, a presença do camisa 33 dependerá dos esboços do time que serão testados nos próximos treinos pelo técnico Renato Portaluppi. O Grêmio volta a treinar na tarde desta quinta-feira (8) no CT Luiz Carvalho.

Com quatro passagens pelo comando do Grêmio, Renato Portaluppi é o maior ídolo do Tricolor gaúcho. Além de tudo que conquistou como jogador vestindo a camisa do Grêmio (Libertadores e Mundial), é o treinador que mais esteve a frente do comando técnico do clube com a marca de 411 jogos, em quatro passagens. Em seu currículo, estão as conquistas da Copa do Brasil (2016), Copa Libertadores (2017), Recopa Sul-Americana (2018), Campeonato Gaúcho (2018, 2019 e 2020) e Recopa Gaúcha (2019).