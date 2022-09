Vinícius Jr. recebe cidadania espanhola, e Real Madrid abre vaga extracomunitária

Um dos grandes destaques do Real Madrid, o brasileiro Vinícius Júnior, enfim, conseguiu sua dupla cidadania. O anúncio foi feito nesta segunda-feira (5) pelo clube merengue, que informou em comunicado oficial que o atacante passou a ter nacionalidade espanhola desde a última sexta-feira, dia 2 de setembro.

"O Real Madrid comunica que o nosso jogador brasileiro Vinicius Junior jurou à Constituição espanhola na sexta-feira passada, 2 de setembro, e a partir desse momento passa também a ter nacionalidade espanhola", divulgou o Real Madrid.

O processo foi iniciado pelo clube junto ao governo espanhol em 2020, mas houve atraso por conta da pandemia. Para obter a dupla cidadania, o atacante brasileiro precisava inicialmente morar por dois anos ininterruptos na Espanha, algo que aconteceu já em 2020 -ele foi contratado pelo Real Madrid em maio de 2017.

Com o passaporte espanhol de Vinícius Júnior, o Real Madrid ganha o direito de inscrever mais um jogador extracomunitário em seu elenco. Agora, apenas Éder Militão e Rodrygo seguem sem nacionalidade espanhola.

Vinícius Júnior voltou a ser destaque do Real Madrid no fim de semana. No sábado (3), ele fez o primeiro gol da vitória por 2 a 1 sobre o Betis, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol. O também brasileiro Rodrygo fechou a conta.