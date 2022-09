Corinthians e Inter ficam no empate

Em um jogo marcado por uma falha incrível do goleiro Daniel, o Inter empatou neste domingo (4) com o Corinthians por 2 a 2 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neo Química Arena, em São Paulo. Os gols do empate Colorado foram marcados por Alemão e Alan Patrick. E quis o destino que o segundo gol do Timão fosse marcado por Yuri Alberto - ex-centroavante do Inter. O clássico começou acelerado com o time Colorado marcando o primeiro gol aos 50 segundos de jogo com o atacante Alemão. Alemão bateu forte de perna esquerda sem chances para o goleiro Cássio.

Aos oito minutos, o goleiro Daniel levou cartão amarelo por "cera" ao cobrar um tiro de meta. Aos 11 minutos, após um escanteio o zagueiro Gil subiu mais que a zaga do Internacional e escorou de cabeça para Balbuena que apenas desviou do goleiro Daniel. Aos 18 minutos, após um chute de Roger Guedes, o goleiro Daniel cometeu uma falha incrível. Ele espalmou a bola nos pés do centroavante Yuri Alberto que não desperdiçou o lance e marcou o segundo gol para delírio da torcida corintiana. Aos 43 minutos, após uma jogada errada de Fausto Veras, o atacante Maurício chutou a bola que pegou no poste.

No segundo tempo, o técnico Mano Menezes mexeu na equipe e sacou o uruguaio Carlos De Pena e colocou Alan Patrick para virar o jogo. Aos 17 minutos, o treinador Colorado voltou a alterar a equipe e chamou os jogadores Edenilson e Pedro Henrique. Aos 28 minutos, o atacante Alemão quase marcou o terceiro gol após uma jogada rápida de Edenilson. Alemão deixou o jogo e no seu lugar entrou o atacante Braian Romero. Aos 22 minutos, Alan Patrick recebeu a bola e avançou em direção ao gol e da entrada da área bateu forte sem chance para o goleiro Cássio. Os torcedores colorados na Arena Corinthians vibraram com o segundo gol do Internacional. No time do Corinthians, o lateral Rafael Ramos, envolvido no caso de injúria racial contra Edenilson no jogo do estádio Beira-Rio, no primeiro turno do Brasileirão, jogou apenas três minutos. Ele se lesionou e foi substituído pelo zagueiro Bruno Mendes. No próximo sábado, o Colorado enfrenta o time do Cuiabá, no estádio Beira-Rio, às 16h30min, pela 26ª rodada.

Corinthians 2: Cássio; Fagner (Rafael Ramos (Bruno Mendes), Gil, Balbuena e Fábio Santos; Ramiro e Fausto Vera; Giuliano (Roni), Gustavo Silva e Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vitor Pereira.

Inter 2: Daniel; Fabricio Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel e Carlos De Pena (Alan Patrick); Johnny (Edenilson), Mauricio (Pedro Henrique) e Wanderson (Liziero) ; Alexandre Alemão (Braian Romero). Técnico: Mano Menezes.

Arbitragem: Braulio da Silva Machado (Fifa), auxiliado por Kleber Lucio Gil (Fifa) e Henrique Neu Ribeiro (trio catarinense). VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa/RN)