Técnico Renato Portaluppi será apresentado nesta segunda-feira no Grêmio

A quarta passagem do técnico Renato Portaluppi no comando do Grêmio começa nesta segunda-feira (5), quando o ídolo tricolor será apresentado na Arena do Grêmio. O ex-camisa 7 terá o seu primeiro dia trabalho presencial no comando do time, que ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro da Série B.

Depois de ter vencido o Vila Nova por 2 a 1 na sexta-feira, o time está motivado A reestreia de Renato será contra o Vasco da Gama, no Arena, próximo domingo (11), às 16h.pelo anúncio do retorno de Portaluppi ao comando da equipe. O Grêmio viveu um final de semana sábado de notícias positivas. Os resultados paralelos, envolvendo os adversários diretos na tabela, asseguraram a permanência do Tricolor no G-4 da série B. O Grêmio está com 47 pontos. O time de Renato Portaluppi está 12 pontos atrás do líder Cruzeiro (59 pontos) - que ontem empatou em 1 a 1 com o Criciúma, no estádio Mineirão.

O Vasco, que vai jogar na Arena na estreia de Renato, foi derrotado por 1 a 0 pelo Brusque, em Santa Catarina. Com isso, o time continua na quarta colocação, com 45 pontos. Além disso, o Tricolor viu as equipes de fora da zona de classificação marcarem passo. O Londrina, por exemplo, perdeu por 1 a 0 para o Operário-PR, em Ponta Grossa. Desta forma, a distância para os comandados de Adílson Batista continua sendo de seis pontos. Abaixo dele, aparece o Sport de Recife que, em Maceió, levou 2 a 0 do CRB. Com a vitória do Bahia por 3 a 1 sobre o Tombense, o clube nordestino se consolidou na vice-liderança.