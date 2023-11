Vinícola de origem francesa produz espumantes com características próprias

Oriunda da França, a vinícola Maison Forestier se destaca na produção de vinhos e espumantes no Vale dos Vinhedos. O empreendimento fica localizado em Garibaldi e foge do padrão da maioria dos produtores de vinhos da região, ao focar seus investimentos na venda de garrafas para o mercado gaúcho e nacional - grande parte das vinícolas do Vale destina seus recursos para o comércio da própria região.

A Maison Forestier chegou ao Brasil no final da década de 1970 e foi adquirida por uma empresa de Bento Gonçalves ao longo dos anos 1990. O enólogo da vinícola Christian Bernardi explica como essas mudanças alteraram, com o tempo, a produção da Maison Forestier: "Na sua origem, a Maison Forestier tinha uma vocação e todo um trabalho desenvolvido mais em vinhos tranquilos. Depois que passou para a empresa brasileira, ela tem hoje um foco maior na produção de vinhos e espumantes".

Bernardi afirma que nenhum dos vinhos produzidos pela Maison Forestier possui o certificado de Denominação de Origem (DO) do Vale dos Vinhedos. Assim, os produtos desta vinícola são diferentes da maioria dos vinhos desenvolvidos na região. "Temos alguns vinhos que têm um pouco do estilo (do Vale dos Vinhedos), até porque os nossos vinhedos estão na região do Vale, mas até o presente momento a gente não se voltou para buscar todas as características do Vale, e sim desenvolver o espumante, que é um produto que é muito mais referente à qualidade da vinícola", explica o enólogo.

Os espumantes da Maison Forestier são safrados, ou seja, resultam da mistura de diferentes uvas e vinhos, de variadas safras. "Trabalhamos sempre com misturas de vinhos de diferentes safras para chegar no espumante final. Isso é uma ferramenta de trabalho para carregar muito da individualidade, da característica da vinícola. Além disso, cada produto vai ter características muito próprias, em função do método como é elaborado", diz Bernardi. Atualmente, a vinícola produz, em média, de 300 mil a 400 mil garrafas por ano.