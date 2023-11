"O enoturismo é o segmento turístico que mais cresce no mundo todo"

Referência nacional quando o assunto é hospedagem de luxo, o hotel Castelo Saint Andrews proporciona aos visitantes experiências enogastronômicas. O sommelier do local, Evandro Segato, fala sobre a importância do setor para o desenvolvimento da Serra.





Jornal do Comércio - Como avalia o desempenho atual do setor hoteleiro na Serra Gaúcha e regiões vitivinícolas?

Evandro Segato - Falando da Campanha Gaúcha e do Vale dos Vinhedos, que são regiões mais turísticas, o setor hoteleiro é bem recheado. É uma região turística que está muito bem consolidada no setor hoteleiro. Porém, ela flutua entre a alta e a baixa temporada. A gente vê aqui que, independentemente da categoria do hotel, o setor sofre na baixa temporada. Quando a gente fala de alta temporada - inverno e festas de fim de ano —, todo mundo vai bem e tem uma boa ocupação. Porém, quando chega a baixa temporada, meses de setembro, outubro, todos os setores, tanto hoteleiro quanto o comercial, sofrem bastante. Então, o desempenho está diretamente relacionado à alta e à baixa temporada.

JC - Quais as expectativas do setor hoteleiro para o futuro próximo? Há perspectiva de crescimento?

Segato - No Brasil, Gramado é uma das cidades que mais estão crescendo na questão imobiliária, e boa parte deste crescimento é do setor hoteleiro. Está havendo já um grande crescimento, e isso ainda vai continuar por alguns anos. Agora, o que eu vejo que ainda vai crescer bastante é a parte hoteleira no enoturismo. Ou seja, as vinícolas estão se preparando para receberem os turistas nas suas próprias propriedades. Tanto a Campanha Gaúcha quanto o Vale dos Vinhedos, todas as vinícolas estão pensando - e algumas já atuando - em construção de hotéis para receber os seus clientes. O setor hoteleiro nas vinícolas para o enoturismo é algo que num futuro próximo terá um crescimento bastante acentuado.

JC - Como o setor hoteleiro coopera para o crescimento do enoturismo no Estado?

Segato - O enoturismo é o segmento turístico que mais cresce no mundo todo, e principalmente aqui no Rio Grande do Sul. O enoturismo está crescendo de duas maneiras: com as vinícolas pensando e investindo na parte hoteleira dentro das suas propriedades e as novas experiências de enoturismo, tanto nos hotéis quanto nas próprias vinícolas. O turista não busca mais o enoturismo simplesmente para visitar as vinícolas e tomar vinhos, isso é banal. As vinícolas estão preparando novas experiências para surpreender os turistas, como piqueniques, experiências próximas a lagos, casamentos e festas dentro das vinícolas, experiências para provar vários tipos de vinhos ao mesmo tempo, treinamentos para os visitantes conhecerem mais sobre vinhos, como degustar vinho. Essas são experiências diferentes e que o turista está buscando, e são experiências que você não tem em outros lugares. Você degustar um vinho ao lado do barril de carvalho e vendo aquele vinho que você degustou fazendo a maturação é uma experiência única, e todo mundo está usando a criatividade para inovar, e quem ganha é o turista.

JC - O que vocês do Saint Andrews estão fazendo para colaborar como enoturismo da região?

Segato - O que nós do Saint Andrews estamos fazendo para colaborar com isso é exatamente promover e criar novas experiências ligadas ao vinho. Nosso objetivo é fazer com que o Castelo Saint Andrews seja uma referência de vinho no Brasil, porque referência de hospedagem de luxo ele já é. Temos uma adega que é uma das 100 melhores do mundo, de acordo com a revista Wine Spectator, e lá realizamos, pelo menos uma vez por semana, um evento de degustação de vinhos assistida, em que eu faço uma apresentação dos vinhos e explico como se degusta o vinho, como que você consegue perceber as características dos vinhos. Isso é muito importante para obter mais prazer do vinho e valorizar aquilo que você está degustando. Ou seja, a pessoa está degustando o vinho, se divertindo, conversando, e também recebendo este conteúdo que nós passamos.

JC - O Saint Andrews tem parceria com vinícolas?

Segato - Hoje temos parceria com mais de 20 vinícolas, e essas parcerias ocorrem da seguinte maneira: dividimos em semanas para divulgar os vinhos destes parceiros. Então, por exemplo, agora no final do ano, estamos com a parceria ativa com a Miolo, e ela é a única vinícola do Brasil que tem produção de vinhos em quatro Terroirs diferentes -no Nordeste, no Vale dos Vinhedos e dois na Campanha Gaúcha. Estamos fazendo as degustações de vinho e os jantares e almoços harmonizados com um vinho de cada região. Isso é uma experiência muito bacana.