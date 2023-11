Mercado de enoturismo investe em acessibilidade

Um acordo de parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e a Salton começa a apresentar os primeiros resultados para a comunidade dentro de um assunto inédito: a acessibilidade no enoturismo. Conforme informações da assessoria de imprensa da vinícola, desde setembro de 2022, pesquisadores e demais profissionais do IFRS trabalham em um projeto que vislumbra não apenas atender às necessidades de pessoas com deficiência, mas também permitir que todos os visitantes desfrutem de experiências completas. A pesquisa resultará no Guia de Acessibilidade no Enoturismo e no Glossário em Libras do Enoturismo — este último trará termos do enoturismo que até então não existiam na língua de sinais, como 'cave', 'vinhedos' e até 'espumante'. O material estará disponível para outras empresas e poderá ser replicado em outras vinícolas e empreendimentos.

No IFRS, a iniciativa é conduzida pelo Centro Tecnológico de Acessibilidade (CTA), que oferece soluções para ajudar pessoas com deficiência a terem mais autonomia em sua vida escolar ou nas atividades do dia a dia. Além das demandas dos estudantes e da comunidade do próprio Instituto, o CTA também atende, por meio de projetos, convênios e parcerias, necessidades relacionadas a acessibilidade digital e tecnologia assistiva da comunidade externa e de outras instituições.

Conforme a vinícola, o objetivo é avançar por meio de boas práticas, pesquisa, ciência, vivências e acessibilidade no tópico de direitos humanos. Isso irá contribuir para que a sociedade entenda e trabalhe em prol da inclusão das pessoas com deficiência no enoturismo.