Rio Grande do Sul é destino obrigatório para quem é apaixonado por vinhos

Completando 50 anos de Brasil, o argentino Adolfo Lona, enólogo na Adolfo Lona Vinhos e Espumantes, acrescenta um aspecto definitivo para explicar o potencial próspero de tudo o que gira em torno da bebida: "O consumidor é extremamente apaixonado e envolvido", atesta, com a experiência de quem ministra cursos desde 1988. "Ao longo dos anos, aprendi que o consumidor é progressivo. Pode hoje saber pouco sobre vinhos, mas amanhã sabe um pouco mais. Se a gente não progredir com ele, a gente termina criando tabus e se distanciando dele", acredita.

A cultura cativante em torno do vinho que atrai turistas abraça com legitimidade a gastronomia , evidentemente. E acaba como um cartão de visitas para quem atua no ramo de restaurantes. A força do vinho foi fundamental, por exemplo, na expansão da rede Di Paolo de restaurantes. "Os turistas, quando nos visitam aqui no Rio Grande do Sul, perguntam quando vamos abrir uma loja em seus Estados. Assim começamos nosso projeto de expansão, com uma logística própria de vários produtos que são produzidos aqui, preservando a originalidade e a experiência autêntica da típica cozinha italiana da Serra Gaúcha", conta o sócio fundador da marca, Paulo Geremia, ele próprio descendente de uma família de imigrantes italianos vinda em 1890 da Província de Vicenza, na região do Vêneto (ITA). A rede tem 14 unidades, em mais três Estados além do RS: PR, SC e SP (este último com previsão de abertura de mais duas lojas no ano que vem).

Desse fluxo, são favorecidos outros segmentos da economia. "Cada vez mais a gente percebe a importância do enoturismo", reconhece Flaviana Chioquetta Yamaguchi, gerente de marketing da Laghetto Hotéis. "O impacto é mais visível em Bento Gonçalves. Tanto que a gente está abrindo um novo empreendimento, o Reserva dos Vinhedos, dentro do Vale. Esse fluxo tem aumentado também em Gramado e Canela, onde operam mais de 12 vinícolas. A região de Bento é muito procurada por casais; Gramado e Canela, é mais por famílias", afirma ela.

Familiares, operadas por pequenas empresas ou grandes conglomerados, não há uma vinícola que já não tenha compreendido a força desse segmento de viagens. "O enoturismo é a oportunidade de criar conexão entre a marca e o público, de traduzir toda a história que está envasada em cada garrafa. Ajuda a mostrar que o produto é feito de pessoas para pessoas, e que, mais do que a relevância econômica, é social e culturalmente muito importante para a região, o Estado e o País", resume Renê Tonello. No caso da Vinícola Aurora, a projeção para 2023 é superar o fluxo de 2022, quando recebeu 241,8 mil visitantes.

Com uma imagem consolidada no universo vitivinícola, por essa soma de terra e suor, tradição e pioneirismo técnico, o Rio Grande do Sul acaba como destino obrigatório para quem é apaixonado por vinhos . "A relação das pessoas com o vinhos através do enoturismo é cativante. Elas descobrem que por trás de cada rotulo e garrafa existem histórias e um conteúdo fantástico", empolga-se Franco Perini, CEO Casa Perini, ele próprio um praticante do enoturismo.

"Temos diversas regiões no Sul com clima e solo que são perfeitas para a elaboração de vinhos e espumantes. Essas regiões propícias, aliadas à evolução constante da qualidade no método de elaboração, tanto no campo, quanto na vinícola, resultam em produtos de destaque", argumenta Eduardo Valduga, enólogo e diretor do Grupo Famiglia Valduga.

De nada adiantariam "as horas de frio, tão fundamentais para a produção das uvas, os solos argilosos e de origem vulcânica" - como elenca Renê Tonello, presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Vinícola Aurora - não fosse a predisposição para o trabalho, atributo dos imigrantes italianos, como acrescenta Vignatti: "temos todos esses aspectos geográficos e topográficos que formam o terroir, mas também reunimos condições culturais, que é a ação".

Por tradição secular, por aptidão geográfica, pelas características de clima ou pelo estofo aprimorado de geração em geração, o Rio Grande do Sul segue hegemônico na produção nacional, como demonstram os números reunidos nesta publicação, e protagonista dos benefícios econômicos gerados a partir do mundo do vinho.

"Eu me apropriei de uma frase que diz que o vinho é 20% do que está na garrafa e os outros 80% são as experiências", resume Maiquel Vignatti, gerente de marketing da Cooperativa Vinícola Garibaldi.

O que há de mais singular na vitivinicultura é que cada garrafa de vinho ou espumante pode contar uma história. Paralelamente ao intenso e meticuloso trabalho - do cuidado com os parreirais ao engarrafamento - que resulta em números aos milhares, seja em quilos de uvas, seja em litros de vinhos, as vitivinícolas têm a seu favor a capacidade de essa bebida proporcionar experiências e criar memórias agradáveis .

Hegemonia como marca

Os números desta página e da próxima fazem parte de levantamento do Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) e do Painel de Produção Vinícola do Rio Grande do Sul, lançado em setembro, com dados históricos do setor desde 2004.

As informações contidas no painel são declaratórias, abastecidas mensalmente pelas mais de 540 empresas vinícolas gaúchas ativas cadastradas no Sisdevin/Seapi-RS e registrados no Ministério da Agricultura e Pecuária. O grau de adesão é próximo a 100%, já que no País há obrigatoriedade do cadastro vinícola para a produção de produtos derivados da uva. O Rio Grande do Sul é o único Estado com sistema próprio e parceria com o Governo Federal para controlar a própria produção. Portanto, tem informações fidedignas com relação à produção vitícola gaúcha para a indústria, não considerando uvas para consumo in natura.

O gráfico sobre o volume de produtos totais ao longo desses quase 20 anos exibe um traço regular à exceção de 2016, com uma depressão acentuada. A baixa para 204,4 milhões de litros se deve à seca no Estado, que prejudicou a produção de uvas.

Já as informações do Consevitis-RS, quando relativas a nível nacional, foram levantadas em conjunto com outros Estados recentemente. "Sempre é bom ressaltar que esses dados são estimados. Foram divulgados perante os setores políticos na defesa do setor frente à reforma tributária. Podemos seguir usando, pois temos também essa referência", explica Eduardo Piaia, diretor executivo do Consevitis-RS.

Quando se olha para a produção, os números dependem da estratégia da vitivinícola. Mesmo que o empreendimento tenha uma estrutura maior, pode ter uma produção menor, mais focada em qualidade. "Pelo painel de indicadores do Sisdevin, tivemos 539 vinícolas que vinificaram e 457,79 milhões de litros de produtos totais. Se fizermos uma média simples, teríamos 850 mil litros de média para cada vinícola que elaborou produtos em 2023", aponta Piaia.

Com relação a emprego, estudo de 2018 da União Brasileira de Vitivinicultura apontou que cada hectare de vinhedo gera um emprego direto e dois indiretos apenas na produção, sem contar os postos de trabalho no restante da cadeia produtiva (que inclui distribuidores, varejistas e setores de hospitalidade, como no enoturismo).

"A grande maioria das propriedades produtoras de uvas tem o trabalho anual baseado na própria família, por isso falamos em agricultores familiares. Para cada propriedade, geralmente são três ou quatro pessoas da família envolvidas. Nos períodos de colheita, é que muitas famílias necessitam de mão de obra de fora da propriedade", destaca Piaia. Das vinícolas da Serra Gaúcha entrevistadas para esta publicação, apenas três concordaram em comentar performance e, dessas, apenas uma citou números. Por meio de seu representante, a Casa Perini se limitou a dizer que a retomada dos eventos pós-pandemia deve contribuir com o seu faturamento, visto que espumantes ("a fortaleza de nossa empresa") são associadas a comemorações. A cooperativa Garibaldi, a exceção de 2020, afirmou que nos últimos anos tem atingido suas metas e objetivos, com expectativa de crescimento em 2023 puxado por espumantes. Por fim, a Vinícola Aurora diz comemorar seu melhor desempenho da história, com

R$ 756 milhões em faturamento em 2022. "Nossa expectativa é atingir o primeiro bilhão em 2026", diz Renê Tonello presidente do Conselho de Administração da cooperativa.