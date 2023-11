Fartura em destinos: onde misturar turismo com vinho?

Da plantação ao produto final, a cultura do vinho harmoniza perfeitamente com o turismo. Dentro do Rio Grande do Sul, Brasil afora, pertinho do Estado - como Uruguai e Argentina -, ou do outro lado do mundo - na Austrália, por exemplo -, há uma fartura de destinos atraentes para quem se interessa pela bebida, por viagens experienciais e pela gastronomia em torno disso.

No País, o terroir gaúcho lidera absoluto a oferta de vinícolas que atuam no receptivo de turistas, respondendo por mais de 55% dos empreendimentos, conforme pesquisa do Sebrae divulgada em setembro, com base em dados do Ministério da Agricultura e informações coletadas junto a estabelecimento vitivinícolas.

Convidamos seis profissionais com experiência na área para indicar destinos enoturísticos sob dois ângulos: um que conhece e recomenda de olhos fechados e outro que está na sua mira para uma próxima viagem. Confira.