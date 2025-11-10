Borbulhas em homenagem aos 150 anos da imigração italiana

A NOVA Vinhos e Espumantes, unidade de negócios da Nova Aliança Vinícola Cooperativa, de Flores da Cunha, foi a empresa chancelada pelo Consulado Geral da Itália, com sede em Porto Alegre, para elaborar um espumante comemorativo aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul. As 12 mil garrafas numeradas, que compõem a edição, levam no rótulo o selo oficial do organismo italiano. De acordo com o CEO da cooperativa, Heleno Facchin, o produto seguirá no portfólio da empresa a partir de 2026, apenas sem o selo oficial. “A repercussão foi muito positiva. Por isso, a decisão de continuar elaborando o rótulo”, ressaltou.

O espumante é elaborado com uva Trebbiano Toscano, uma das primeiras variedades cultivadas no Brasil. O gerente técnico e enólogo-chefe da Nova Aliança, André Gasperin, afirmou que o objetivo era criar algo especial e diferente, mas com forte conexão com as origens. “Ela carrega um valor simbólico imenso”, definiu.

O diferencial se estende ao processo de elaboração, que rompe com o convencional. O NOVA Trebbiano passa por uma única fermentação em autoclave, partindo do mosto com a adição de uvas inteiras da mesma variedade durante o processo. Essa técnica preserva e intensifica os aromas primários. “É uma inovação enológica que realça a identidade da fruta e proporciona ao consumidor uma experiência sensorial única, que remete diretamente ao sabor da uva”, explica.

As uvas que dão origem ao espumante são cultivadas por cooperados da Nova Aliança no núcleo de Pinto Bandeira, região reconhecida pela excelência na produção de uvas destinadas a espumantes de alta qualidade. O espumante, com 11 graus de álcool, foi pensado para celebrar grandes momentos e harmonizar com pratos leves e da cozinha mediterrânea. A edição especial, lançada na Expointer, no início de setembro, está à venda em lojas especializadas, principais clientes e no e-commerce.

Outro espumante comemorativo aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul teve origem em Garibaldi, envolvendo prefeitura, Associação dos Vinicultores de Garibaldi (Aviga), professores da Escola Enológica de Conegliano, na Itália, e Cooperativa Vinícola Garibaldi, responsável pela produção. A bebida foi lançada durante a realização da Festa Nacional do Espumante Brasileiro, em outubro.

Com variedades de uvas que remetem às primeiras mudas trazidas pelos imigrantes, como Trebbiano e Malvasia, o rótulo representa um tributo às famílias que encontraram em Garibaldi um novo lar e transformaram a cidade em referência nacional na produção de espumantes. O produto está à venda na cooperativa Garibaldi e nas vinícolas associadas da Aviga.

Consevitis criou selo comemorativo

O Consevitis-RS criou selo comemorativo para aplicação nas garrafas de vinhos, espumantes e sucos Consevitis/Divulgação/JC

Para marcar os 150 anos da imigração, o Instituto de Gestão, Planejamento e Desenvolvimento da Vitivinicultura do Estado do Rio Grande do Sul (Consevitis-RS) criou selo comemorativo para aplicação nas garrafas de vinhos, espumantes e sucos de uva das vinícolas gaúchas. Foram produzidas em torno de 100 mil unidades, distribuídas gratuitamente às empresas interessadas.

O selo, que já havia sido criado dentro da identidade visual dos 150 anos da imigração italiana, recebeu um complemento, a frase “Vinho Gaúcho é herança dos 150 anos da imigração italiana”, agregando um destaque especial ao setor vitivinícola. “Com este selo, queremos valorizar essa trajetória e reforçar a importância do vinho gaúcho, que carrega em cada garrafa um pouco da nossa história”, assinala o presidente do Consevitis-RS, Luciano Rebellatto.

Valduga marca a chegada dos primeiros familiares

Para marcar os 150 anos da chegada da família ao Brasil, o grupo Valduga lançou uma série de produtos e experiências ao longo de 2025. As iniciativas combinam o resgate histórico, homenagem ao patriarca, inovação enológica e valorização da cultura da uva.

Criado exclusivamente para a celebração da data, o espumante Casa Valduga 130 - 150 Meses amadureceu por mais de 12 anos em autólise. Produzido pelo método tradicional a partir de uvas Chardonnay e Pinot Noir, o rótulo não foi destinado à comercialização, mas idealizado para eternizar o momento histórico junto aos convidados que participaram do evento comemorativo aos 150 anos, em agosto.

Outro lançamento do grupo foi o espumante Enjoy Trebbiano, elaborado pela Ponto Nero para marcar as comemorações dos 150 anos da imigração da família Valduga no Brasil. O produto foi lançado na ProWine São Paulo em edição limitada, no mês de outubro, e está à venda nas lojas próprias.

O espumante é elaborado pelo método charmat, a partir da uva Trebbiano. Está no mercado em garrafas limitadas, homenageando a tradição enológica da Famiglia

Valduga, ao mesmo tempo em que reforça a jovialidade da marca. Para o enólogo e persona do grupo, Eduardo Valduga, o lançamento conecta passado e futuro. “É um espumante que revela a essência da família, unindo a tradição que herdamos dos antepassados com o olhar inovador que sempre buscamos expressar na Ponto Nero”, destaca.