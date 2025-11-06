Vinícola Campestre: Altitude que acolhe em variados formatos

No alto da serra, os campos bordados pelas araucárias escondem novos roteiros que começam a ser explorados por quem aprecia vinhos e turismo. Uma das grandes do setor no Rio Grande do Sul, localizada em Vacaria, abriu recentemente suas portas para receber os amantes dos vinhos finos. Todos os dias, a Vinícola Campestre oferece uma experiência completa de enoturismo, com passeio guiado que dura mais ou menos uma hora e meia. Depois de percorrer vinhedos, caves, museu e túnel de imigração, o turista degusta cinco dos melhores rótulos da marca e ainda leva a tacinha de cristal como recordação. Para quem quer mais imersão nesse universo, depois do tour é possível saborear um almoço no restaurante de culinária ítalo-brasileira ou relaxar nos vinhedos no espaço Garden. Tudo harmonizado com os rótulos da marca e embalado pelo ar puro dos Campos de Cima da Serra.

O patriarca da família Sozo, José, oferece uma experiência intimista e exclusiva aos que preferem a degustar vinhos ao lado do produtor, ouvindo suas histórias e sorvendo sua paixão pela vitivinicultura. Apostando no terroir e fazendo experiências no cultivo de uvas viníferas desde 2001, a Vinícola Sozo atende somente grupos diminutos, todos mediante agendamento. Isso por que tudo acontece com a condução de José Sozo e do seu filho, Rodrigo, que apresentam os vinhedos e, depois recebem os turistas na sala de casa para beber os vinhos e provar outras culturas da propriedade, com as nozes e as maçãs.

Projeto pequeno e afetivo, a Sozo produz cerca de 10 mil garrafas por ano, divididas entre mais ou menos 20 rótulos, conforme a safra. “Gostamos de receber as pessoas, o meu pai adora contar a nossa história e apresentar os vinhos. Fazemos esse receptivo íntimo para compartilhar nossa paixão com os visitantes. E também para tornar a marca mais conhecida aos poucos, em experiências que realmente marquem e sejam inesquecíveis”, afirma Rodrigo Sozo.