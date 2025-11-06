Preservação da paisagem e divulgação nacional são desafios para o setor vinícola

“Preservar as paisagens vinícolas é garantir o futuro do enoturismo no Rio Grande do Sul. Não se trata apenas de manter uma paisagem bonita, mas de proteger o valor cultural, ambiental e econômico de territórios que carregam séculos de história e identidade. O turismo do vinho não se sustenta sem território íntegro, paisagem coerente e práticas sustentáveis”. O alerta é da especialista em Turismo, Gestão Pública e Enoturismo, responsável pelo estabelecimento de muitas rotas no Estado, Ivane Fávero. Segundo ela, ameaças concretas rondam os principais destinos gaúchos. No Vale dos Vinhedos, a especulação imobiliária tem pressionado áreas de produção para dar lugar a empreendimentos desconectados da lógica rural e turística, frequentemente com uso ocioso do território, voltado apenas à valorização privada. Já na Campanha Gaúcha, o avanço da monocultura de grãos, com o uso de agrotóxicos como o 2,4-D, cuja deriva é praticamente impossível de controlar, vem colocando em risco não só os vinhedos, mas toda a fruticultura. “Esse tipo de prática não é apenas insustentável. É incompatível com o futuro do enoturismo e com a permanência da agricultura diversificada no Rio Grande do Sul. O uso do 2,4-D, em especial, precisa ser proibido com urgência e fiscalizado com rigor, com punições severas a quem insiste em práticas que colocam em risco culturas sensíveis, o ambiente e o próprio desenvolvimento turístico”, ressalta Ivane.

Outro ponto crítico, na avaliação de Ivane, é a ausência de uma política consistente de promoção do enoturismo gaúcho no Brasil. Muitos brasileiros já viajaram para conhecer vinhos e vinícolas em países como Argentina, Chile, Itália ou Portugal, mas desconhecem completamente a oferta do próprio país. “Essa falta de visibilidade nacional é um problema grave, porque nos distancia do nosso mercado interno mais imediato e representa uma perda de competitividade frente a destinos estrangeiros que há anos investem em imagem, posicionamento e hospitalidade”, alerta. Ela aponta ainda que um plano de comunicação e promoção é urgente para a construção de marca que una vinho, cultura, paisagem e modo de vida gaúcho como um produto turístico de alto valor.