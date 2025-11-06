Novas entidades buscam a criação de Indicações Geográficas (IGs)

Berço do espumante brasileiro e reconhecida nacionalmente como a Capital Brasileira do Espumante, Garibaldi, na Serra Gaúcha, deu um passo histórico para consolidar ainda mais sua identidade vitivinícola. A fundação da Associação de Produtores de Espumantes de Garibaldi (APEG) vem respaldada por números que reforçam a excelência da produção local. As mais de 40 vinícolas existentes na cidade elaboram anualmente 12 milhões de garrafas de espumantes.

Eleito primeiro presidente da entidade, Ricardo Morari define a criação da APEG como passo estratégico e necessário para obter a certificação do espumante de Garibaldi. “Somos produtores que compartilham da mesma história, do mesmo território e dos mesmos desafios. A associação surge para nos organizar como setor, promover a excelência do produto e buscar, com legitimidade, o reconhecimento da Indicação Geográfica junto ao INPI”, afirma.

A ideia de criar a APEG começou a germinar em dezembro de 2023, quando os produtores locais realizaram a primeira reunião com o objetivo de avaliar o alinhamento do setor em torno de um projeto coletivo voltado à valorização do espumante de Garibaldi como produto típico, cultural e passível de certificação por Indicação Geográfica (IG). Apesar das dificuldades impostas pelas intensas chuvas que afetaram a região no primeiro semestre de 2024, o grupo retomou com força o movimento após a safra, determinado a transformar o projeto em realidade.

A entidade já deu início a um trabalho junto à prefeitura de Garibaldi para que o espumante elaborado na cidade seja oficialmente reconhecido como patrimônio histórico e cultural. O movimento está fundamentado no valor imaterial e simbólico do espumante, que há mais de um século é protagonista do desenvolvimento econômico e da formação identitária de Garibaldi.

Foi na cidade, em 1913, que nasceu o primeiro espumante brasileiro pelo método tradicional, elaborado pela Vinícola Peterlongo, um marco histórico que consagra Garibaldi como o berço do espumante no país. Anos depois, na década de 1940, outro feito pioneiro: a Georges Aubert lançou o primeiro espumante brasileiro elaborado pelo método charmat.

Nas décadas de 1960 e 1970, Garibaldi passou a atrair investimentos de multinacionais do setor, consolidando ainda mais sua vocação. A italiana Martini & Rossi, que mais tarde passou a se chamar Bacardi Martini no Brasil, foi responsável por lançar o primeiro espumante moscatel do país. Em 1973, chegou a Chandon, que se tornou a primeira vinícola no Brasil dedicada exclusivamente à produção de espumantes, ampliando a expertise internacional na cidade. Em 1977, foi a vez da Maison Forestier, também da França, combinar tradição europeia com inovação local.

O grupo fundador reúne 10 vinícolas: Casa Pedrucci, Chandon, Cooperativa Vinícola Garibaldi, Courmayeur, Estabelecimento Vinícola Armando Peterlongo, Foppa & Ambrosi, Ponto Nero, Vinícola Carlesso, Vinícola São Luiz e Vinícola Vaccaro. A sede da entidade é junto a Apeme Collab, que funciona como um hub de inovação, no centro da cidade.