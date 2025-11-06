Aprovale define 2025 como ano de recuperação

Após dois anos difíceis, impactados por eventos climáticos, os quais reduziram o fluxo turístico e o consumo de vinhos e derivados, a Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale) vislumbra recuperação em 2025, ainda que abaixo do ideal. Para o vice-presidente da entidade e diretor do Conselho Regulador de Indicação Geográfica, Técnico e de Pesquisa, Moisés Brandelli, o próximo ano deverá consolidar crescimento mais sólido, impulsionado por maior fluxo turístico na região e aumento de consumo no país como um todo.

O sentimento de recuperação foi sentido na ProWine São Paulo, da qual a entidade participou representada por 11 vinícolas em estande coletivo e outras associadas em espaço próprio. Além do mercado interno, houve a constatação de interesse por importadores. “A procura foi boa, especialmente em regiões que estão retomando compras do Brasil, como México, Canadá e países da Europa”, observou.

Além dos vinhos lançados pelas associadas, a Aprovale trabalhou na divulgação do vinho 10 Lotes D.O.V.V. Merlot. Projeto idealizado pela entidade, reuniu frações dos melhores vinhos com D.O. de 10 vinícolas: Ales Victoria, Almaúnica, Casa Valduga, Dom Cândido, Don Laurindo, Larentis, Miolo, Peculiare, Pizzato e Terragnolo, obtidos nas safras de 2020, 2021 e 2022.

O lote de 3 mil garrafas é vendido pela própria entidade para pessoas físicas e restaurantes do Vale dos Vinhedos. De acordo com Brandelli, a ideia é liberar volumes pequenos para lojas especializadas da região. Além do lote para venda, foram engarrafadas unidades de três litros, destinadas exclusivamente às vinícolas participantes, visando ao registro histórico da iniciativa. “Temos a ideia de seguir com o projeto sempre que possível, quando tivermos safras especiais, marcadas por qualidade acima da média”, observou. Cada garrafa custa R$ 488 mais taxas.

O vinho começou a ser elaborado em 2023 com a coleta de uma barrica de cada um dos vinhos selecionados, cujo corte originou o exemplar que passou a ser comercializado no final de 2024. O produto foi aprovado e recomendado por unanimidade em uma degustação às cegas conduzida pelo Conselho Regulador.

Esta foi a segunda participação da Aprovale na ProWine São Paulo. De acordo com Brandelli, a ideia é retornar em 2026, aprimorando e reforçando a participação. Já nesta edição o número foi maior do que em 2024 – duas vinícolas a mais. “Foi uma excelente oportunidade para o Vale dos Vinhedos ratificar seu pioneirismo como Indicação Geográfica no país, um reconhecimento conquistado da mesma forma coletiva que nos apresentamos na feira, destacando as peculiaridades e tipicidades do nosso terroir de excelência”, reforçou o presidente André Larentis.

Atualmente, 14 vinícolas estabelecidas no Vale dos Vinhedos exibem rótulos com DO. De 2012 a 2022, foram emitidos mais de 5 milhões de selos de origem e qualidade garantida pela DO Vale dos Vinhedos e mais 17,8 milhões por Indicação de Procedência (IP). Até o ano passado, foram certificadas 448 amostras com IP e 320 com DO. Em litros, são 14,2 milhões com IP, equivalente a 19 milhões de garrafas. Como DO são 4,6 milhões de litros ou 6,2 milhões de garrafas, com participação de 30% de espumantes.