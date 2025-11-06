NOVA anuncia vinhos desalcoolizados para 2026

Atenta ao movimento global que impulsiona o mercado de bebidas sem ou com baixo teor alcoólico, a NOVA Vinhos e Espumantes, unidade de negócio da Nova Aliança Vinícola Cooperativa, prepara novidades para chegar ao mercado em 2026. A vinícola desenvolve, por meio do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto, dois vinhos desalcoolizados. A empresa também comemora o sucesso do Santa Colina 0% Álcool, que em pouco mais de um ano triplicou as vendas.

Para a NOVA Vinhos e Espumantes, é estratégico acompanhar essa tendência e oferecer opções que se encaixem em diferentes estilos de vida. “Trabalhamos para chegar a um produto que preserve o máximo da tipicidade do vinho, mesmo sem álcool. É um desafio técnico grande, mas sabemos que existe demanda crescente. É um processo que exige investimentos representativos”, afirma o diretor técnico e enólogo chefe André Gasperin.

Enquanto os vinhos desalcoolizados não chegam, o Santa Colina 0% Álcool, elaborado a partir de suco de uva gaseificado, segue abrindo caminho no mercado. Para o CEO, Heleno Facchin, o produto chegou no momento certo. “Nossa transformação é plena, e começa no vinhedo. Começamos este processo na metade de 2023. Com o Santa Colina 0% Álcool conectamos a NOVA Vinhos e Espumantes ao futuro do consumo, mudança que vem sendo liderada pela Geração Z”, ressalta.

Outra linha de atenção é com os sucos, responsáveis por 80% da produção média anual de 35 milhões de litros. Vinhos correspondem por 15% e os espumantes por 5%. Maior produtora de suco de uva orgânico do mundo, a empresa expandiu o portfólio com a linha de refrescos Happy, criada especialmente para o público infantil e vendida em embalagens Tetra Pak de 200ml e um litro. As linhas Simples Assim e Néc ganharam acréscimo de sabores. Já a marca Trebom passa a oferecer suco de uva em garrafas PET de 1,35 litro. Ao todo são sete linhas de sucos e refrescos.

Em meio a um processo de reposicionamento iniciado na metade de 2023, a vinícola promoveu em 2025 uma agenda intensa de ações estratégicas voltadas à ampliação da visibilidade nacional e conquista de novos mercados. Marcou presença em eventos e feiras em vários estados, aproximando-se de diferentes perfis de público, como lojistas, gestores de hotéis, restaurantes e delicatessens até o consumidor final. Também tem recebido jornalistas e influenciadores dos segmentos de vinho, gastronomia, turismo e lifestyle, proporcionando experiências que vão desde a apresentação do processo de elaboração dos vinhos e espumantes até degustações exclusivas.

O objetivo é reforçar a presença da marca em diferentes regiões do Brasil, gerar novos negócios, fortalecer parcerias já existentes e lançar produtos que ampliem o portfólio, atendendo diferentes perfis de público. De acordo com Facchin, as ações têm gerado ótimas oportunidades de negócios, abrindo novos canais e regiões.

O CEO destaca que a cooperativa investirá no aumento da capacidade de tancagem, acrescentando de quatro a cinco milhões de litros para absorver a produção de uvas dos cooperados. A unidade de Santana do Livramento também receberá investimentos. Outra meta é dobrar, em três anos, a participação de vinhos e espumantes no portfólio.

A Nova Aliança Vinícola Cooperativa, hoje com mais de 600 famílias cooperadas, surgiu da união de cinco cooperativas vitivinícolas da Serra Gaúcha fundadas entre 1929 e 1931: São Victor, São Pedro, Linha Jacinto, Aliança e Santo Antônio. Em 2014, incorporou a estrutura da Cooperativa Pompéia, de Pinto Bandeira. Tem operações vinícolas em Flores da Cunha, Farroupilha e Santana do Livramento, além de 2 mil hectares de vinhedos de cooperados e próprios, localizados na Serra Gaúcha, na Serra do Sudeste e na Campanha. O portfólio reúne 120 rótulos entre espumantes, vinhos finos e de mesa, suco de uva e outras frutas, quentão, filtrado e frisantes.