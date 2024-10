Setor passa por transformação

As últimas décadas foram de transformação na atividade vinícola no RS. Até meados dos anos 1990, o setor era formado por número reduzido de empresas, a maioria de médio porte e raras de grandes volumes, e boa parte focada na elaboração de vinhos para venda a granel.

Nos últimos anos, as médias viraram grandes empresas, com portfólio variados, a maioria para venda engarrafada, e experimentando o acesso aos mercados internacionais. Mas a maior mudança foi o surgimento de pequenas vinícolas com a proposta de oferecer produtos diferenciados, em pequenos volumes e explorando, sobremaneira, novas variedades, além do enoturismo. Algo igualmente comum às grandes organizações. Não há números oficiais e consolidados sobre quantas vinícolas o Estado sedia, mas certamente muito maior do que no passado.

São novas empresas para dar sequência à tradição familiar do cultivo da uva ou decorrência de sociedades entre amigos e ex-colegas de faculdade. Esta explosão de novas marcas fez com que surgissem novos polos de produção, além da tradicional Serra Gaúcha. Campanha, Serra do Sudeste e Campos de Cima da Serra são berços de dezenas de projetos, contribuindo para elevar a diversidade do produto gaúcho.