Festa da Uva celebra imigração italiana no Rio Grande do Sul

A produção vinícola tem seu momento de maior celebração durante a tradicional Festa da Uva, de Caxias do Sul. Neste ano, o evento dará início às comemorações dos 150 anos da chegada dos italianos à Serra Gaúcha.

A 34ª edição da Festa Nacional da Uva terá como tema Caminhos e Lugares, em alusão ao desembarque dos imigrantes que povoaram a região a partir de 1875. Entre os momentos mais aguardados do evento, os desfiles cênicos colocarão a temática em destaque. Serão seis exibições de 15 de fevereiro a 2 de março de 2024. As apresentações serão na rua Sinimbu, no trecho entre a Alfredo Chaves e a Dr. Montaury, sempre às 20h.

A secretária da Cultura de Caxias do Sul, Cristina Nora Calcagnotto, destaca que o evento será realizado "a muitas mãos". Segundo ela, um dos objetivos é reaproximar a comunidade da Festa, que projeta o nome de Caxias do Sul nacionalmente.

"O tema da 34ª Festa traz um resgate de quem éramos e valoriza quem nos tornamos. Traça uma relação entre o passado, o presente e o futuro, para o melhor entendimento da nossa trajetória. Não podemos falar de Caxias hoje sem percebermos a nossa história. Hoje Caxias é plural, é multicultural. Tem belíssimos lugares que retratam as nossas origens e também outros lugares que mostram o desenvolvimento da nossa sociedade. Foram muitos os caminhos percorridos para chegar até aqui. A Festa de 2024 será linda e promissora", afirma Cristina em nota divulgada no site da Festa.

Após as últimas edições, realizadas sob protocolos de segurança para evitar o contágio pela Covid-19, a programação do próximo ano também irá possibilitar o reencontro com abraços e sorrisos. Diante disso, o prefeito Adiló Didomenico salienta que o envolvimento da comunidade reforçará o potencial do evento.